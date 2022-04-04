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Политолог объяснил нежелание Германии вводить жесткие санкции против РФ

Политолог Марков объяснил обвинения Польши в адрес ФРГ о торможении жестких санкций против РФ
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Политолог Сергей Марков в понедельник, 4 апреля, в разговоре с «Известиями» объяснил, почему Германия не хочет водить жесткие санкции против России. О том, что ФРГ является главной страной, которая тормозит введение более жестких антироссийских рестрикций, ранее в этот день заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Против принятия более жестких ограничений против России выступает не только ФРГ, но и достаточно большое количество стран, в том числе Австрия и Венгрия, отметил политолог. У Германии, например, для такой позиции есть несколько причин, в том числе историческая, так как в стране помнят, что она была в конфликте с Россией и последняя оказалась сильнее, взяв жестким штурмом Берлин, указал Марков.

«Еще один принцип заключается в том, что элиты Германии и Франции — все-таки великие державы, у которых большой опыт, так сказать, дипломатической и международной деятельности, — смотрят не столько ситуативно, сколько в общем и целом с мировым опытом и понимают, что все-таки работать на уничтожение России, к чему сейчас стремятся американцы или поляки, — это контрпродуктивно», — уверен Марков.

Третьей причиной политолог назвал позицию бизнеса, заинтересованного в контактах с Россией, причем здесь не только немецкий бизнес, но и, например, итальянский, испанский, венгерский и австрийский.

Говоря о позиции поляков, Марков отметил, что русофобия является частью идеологии правящего класса и общества Польши в целом. Кроме того, в стране есть и антинемецкие настроения.

При этом 3 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России. Также Шольц подчеркнул готовность ФРГ продолжать поставки оружия Украине.

В свою очередь ужесточение санкций Германии против России анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она заявила о планах по усилению поддержки Украины в вопросах обороны. Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

31 марта российский лидер заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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