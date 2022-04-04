В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ

В настоящее время страны Евросоюза (ЕС) не смогут отказаться от российского газа. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«На данный момент невозможно остановить поставки газа», — сообщил министр журналистам перед началом встречи Еврогруппы в Люксембурге.

Он также отметил, что резкий отказ от российского газа навредил бы ЕС больше, чем самой России.

«Наша цель — как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что Германия поддержит дополнительные ограничительные меры против России.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению.

Также в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и намерен в срочном порядке рассмотреть дополнительные санкции против РФ.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию Германии в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в стране отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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