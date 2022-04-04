Премьер Японии Кисида допустил новые санкции из-за видео в Буче

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил Россию в связи с публикацией видео из украинской Бучи, которое Минобороны РФ ранее признало фейком, и заявил о возможности расширения антироссийских санкций. Об этом глава японского кабмина заявил 4 апреля в эфире телеканала NHK.

Политик осудил действия в отношении мирных жителей, назвав произошедшее нарушением международного права.

«Нам известно, что в мировом сообществе растет осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права», — добавил он.

По словам Кисиды, Япония может ввести дополнительные антироссийские санкции.

3 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал власти страны усилить антироссийские санкции. По его словам, это поможет добиться мира на Украине.

Если специальная операция России на Украине затянется, то японским компаниям будет чрезвычайно трудно продолжать вести свой бизнес на территории РФ, добавил он.

Ранее, в понедельник, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что киевский режим может повторить провокацию по примеру Бучи в других украинских поселках «для картинки».

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.

В конце марта Хагиуда заявил, что с 5 апреля Япония запрещает экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Западные страны начали ужесточать санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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