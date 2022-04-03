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В Японии призвали усилить санкции против России

Министр экономики Японии Хагиуда: усиление санкций против России — единственный путь
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В настоящее время единственным путем добиться мира на Украине является усиление санкций против России. Такое заявление сделал в воскресенье, 3 апреля, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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«На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — заявил госслужащий в эфире телеканала NHK.

При этом Хагиуда признал, что если специальная операция России на Украине затянется, то японским компаниям будет чрезвычайно трудно продолжать вести свой бизнес на территории РФ.

Единственным возможным вариантом уменьшения санкционного давления является достижение мира в регионе, добавил министр.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на неэффективность вводимых рестрикций против России. Это, по его словам, доказывает постепенное укрепление рубля.

На его заявление отреагировал политолог Руслан Бальбек. Он заострил внимание на идеологии, заложниками которой стали западные страны. Она помешала им увидеть, что вводимые против России рестрикции никогда не были эффективными и сейчас не станут, а «то, что санкции не работают и не влияют на российскую политику, все здравомыслящие люди поняли еще восемь лет назад», отметил эксперт.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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