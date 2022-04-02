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Российский политолог оценил признание премьера Польши о бесполезности санкций

Политолог Бальбек высказался о признании премьера Польши о бесполезности санкций против РФ
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Западные страны в результате своих убеждений стали заложниками собственной идеологии. Она помешала им увидеть, что вводимые против России санкции никогда не были эффективными и сейчас не станут, заявил в субботу, 2 апреля, политолог Руслан Бальбек. Так он отреагировал на высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что санкции стран Запада в отношении РФ не работают.

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«То, что санкции не работают и не влияют на российскую политику, все здравомыслящие люди поняли еще восемь лет назад. Другой вопрос в том, что сиюминутная политическая конъюнктура требовала публично этого не признавать», — сообщил эксперт в интервью изданию RT.

Политолог добавил, что ожидания западных коллег по поводу эффекта рестрикций разбились о реальность. Россия не прогнулась, однако коллективный Запад своей ошибки не признает. Причина в том, что «и самим очень больно, и в то же время надо сохранить лицо».

Ранее в этот же день Моравецкий назвал санкции против России неэффективными. В качестве доказательства своего заявления он отметил укрепление рубля.

Также 2 апреля преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции США против России уничтожают роль доллара, он постепенно будет терять свою ценность. При этом, как убежден эксперт, рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность».

1 апреля авторы статьи в китайской газете Global Times предрекли спецоперации по защите мирного населения Донбасса становление катализатором для «похорон гегемонии Соединенных Штатов» и концом доминирования доллара в мире. По данным журналистов, власти США планировали использовать конфликт для ослабления России, а также получения экономической и политической выгоды.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат выразила мнение, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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