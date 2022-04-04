Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

Россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 4 апреля.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных», — заявил он.

Моравецкий предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов партии «Единая Россия», «слетел с катушек» из-за собственной русофобии, сообщается на сайте kp.ru.

30 апреля Моравецкий отметил, что русофобия стала мейнстримом в Польше. Это реальность, в которой живет страна, отметил он.

19 марта он предложил Евросоюзу полностью прекратить торговлю с Россией. Страна должна быть полностью отрезана от торговли, что, по его мнению, заставит Москву задуматься, сказал он.

Днем ранее Моравецкий заявил о начале «дерусификации» экономики Польши и Европы. По его словам, «дерусификация» будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.

В свою очередь официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией и национализмом данное заявление Моравецкого.

30 марта власти Франции решили с 1 апреля снять ограничения на выдачу всех типов виз гражданам России. В частности, россиянам больше не придется предъявлять одобренные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации или подтверждать наличие полученной ранее французской визы, передает НСН.

В начале марта визовый центр Италии VMS Italy в России начал прием документов на туристические визы. Региональные офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Попасть в них можно по предварительной записи.

Санкции против России усилились после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, а Чехия, Литва, Норвегия, Эстония и Латвия также приостановили выдачу виз заявителям из России.

В середине февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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