Лавров заявил о намерении РФ добиться заседания в СБ ООН по ситуации в Буче

Россия будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), выполнять свои функции. Также Россия намерена продолжить добиваться созыва заседания в Совбезе ООН по ситуации в Буче. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

«Мы затребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце Великобритания пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — заявил Лавров.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче.

Дипломат также отметила в понедельник, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Днем ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

В минувшие выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на видео с якобы погибшими телами мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений. При этом также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Тогда в российском оборонном ведомстве отметили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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