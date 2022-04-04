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Глава МИД Австрии заявил о повторном вызове посла России

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский повторно вызван в МИД этой страны. Об этом 4 апреля заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг.

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По словам австрийского министра, российскому послу выразят мнение Вены по поводу произошедшего в украинском городе Буча. Причиной вызова посла РФ стали его высказывания в минувшие выходные по данной ситуации, отметил Шалленберг.

Как глава австрийского МИД отметил в интервью телеканалу Oe24, он выступает против запрета импорта российскоо газа.

«Мы не должны делать ошибку, что есть только один путь. У нас есть другие способы закрутить санкционные гайки, и мы их тоже будем использовать», — заключил он.

Ранее в этот день Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией. Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, о конкретных шагах будет объявлено позже.

Ранее в этот день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

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