В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям

Публикации Киевом видеоматериалов о якобы убийстве большого числа мирного населения в Буче предназначались для того, чтобы склонить Вашингтон к боевым действиям. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 3 апреля, американский журналист Майкл Трейси, сотрудничавший с такими изданиями, как The Daily Beast, The Independent, New York Post, The Nation, а также телеканалом Fox News.

Он выразил мнение, что Киев пытается склонить США к участию в боевых действиях на Украине с самого начала спецоперации РФ.

«Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью. Похоже, что мы входим в новую фазу лоббирования военного вмешательства со стороны США. Как обычно, это подогревается эмоциональными всплесками в ответ на целенаправленно разработанную правительством Украины военную пропаганду, которую журналисты и «эксперты» повторяют как подтвержденный факт», — пишет Трейси в своем Twitter.

Журналист подчеркнул, что средства массовой информации США ошибочно принимают любую информацию от властей Украины о происходящем в стране за истину, забыв «обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США».

По утверждению посла РФ в США Анатолия Антонова, мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ, а в США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отвода российских войск. Он назвал очевидным, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

При этом Антонов подчеркнул, что за время нахождения указанного населенного пункта под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Между тем 2 апреля полиция Украины сообщила, что силовики ВСУ провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными. Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 4 апреля.

Позже в воскресенье политолог Алексей Зудин выразил мнение, что события в Буче являются очередным шагом в пропагандистской войне, которую ведут Украина и стоящий за ней коллективный Запад против России.

3 апреля «подделкой самого низкого пошиба» опубликованные в сети фото и видео назвал в беседе с телеканалом «Известия» блогер Сергей Колясников.

Военный эксперт Виктор Литовкин также отметил, что в ходе боевых действий не бывает, чтобы все здания с разных сторон дороги оставались целыми, при этом посреди дороги якобы лежали трупы. В связи с этим эксперт заявил, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

