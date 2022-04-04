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Bild узнала о планах Германии выслать до 100 российских дипломатов

Bild: Германия на этой неделе может выслать до 100 сотрудников посольства России
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Германия примет на этой неделе решение о высылке «значительного числа» российских дипломатов. Речь идет о порядка ста дипломатов, пишет 4 апреля газета Bild со ссылкой на источники.

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По данным источников издания, решение будет принято уже на этой неделе. Отмечается, что поручение проработать этот вопрос дал канцлер Германии Олаф Шольц.

О том, что подобная мера может быть принята, 1 апреля сообщали и другие немецкие СМИ. Как отмечала газета Süddeutsche Zeitung, в правительстве ФРГ считают, что этот шаг необходим и рационален. В качестве объяснения высылки сотрудников российского дипломатического корпуса в Берлине называют подозрение в ведении нелегальной разведывательной деятельности и работе на спецслужбы РФ.

Окончательное решение о высылке должна принять канцелярия, и его должны будут согласовать МИД и МВД страны.

На фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса ряд западных стран уже объявил о высылке дипломатов РФ. Так, 29 марта о таких мерах объявил МИД Чехии, признав одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

Как отметила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, высылки сотрудников российских дипведомств раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Прежде она подчеркивала, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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