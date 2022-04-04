Экс-инспектор ООН призвал Киев представить медэкспертизу о событиях в Буче

Власти Украины должны представить данные медицинской экспертизы относительно событий в городе Буча. Об этом заявил 4 апреля в Twitter бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

Таким образом он прокомментировал публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.

«Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили обвинения», — подчеркнул экс-инспектор ООН.

Он добавил, что медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти.

Эксперт констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных». До этого все распространяемые данные касательно обвинений российской стороны будут считаться дезинформацией, подчеркнул Риттер.

«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», — отметил он.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ, в США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отвода российских войск.

Он назвал очевидным, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

При этом еще 2 апреля сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 4 апреля.

В тот же день «подделкой самого низкого пошиба» опубликованные в Сети фото и видео назвал в беседе с телеканалом «Известия» блогер Сергей Колясников.

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что в ходе боевых действий не бывает, чтобы все здания с разных сторон дороги оставались целыми, при этом посреди дороги якобы лежали трупы. В связи с этим эксперт заявил, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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