Жители Мариуполя показали условия жизни в подвале

Жители Мариуполя 2 апреля показали корреспонденту телеканала «Известия» условия жизни в подвале, где они провели последний месяц.

По словам журналиста, жильцы этого дома уже привыкли к постоянным бомбежкам. В субботу они в первый раз за последний месяц вышли на улицу.

«То, что происходит, не опишешь словами. Как собак, как крыс загнали, и плевать на наши жизни», — заявила одна из собеседниц.

Как рассказали жители, в подвале находилось около 30 человек, негде было даже встать. Также в убежище было много детей. Сейчас уже многие выехали.

Горожане подчеркнули, что им приходится терпеть холод и сырость, сидеть в темноте со свечами.

Ранее в этот день «Известия» показали улицы рядом с металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе, где бойцы Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных штурмуют позиции украинских националистов.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.