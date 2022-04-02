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Корреспондент «Известий» показал видео с места штурма завода в Мариуполе

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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал улицы рядом с металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе, где бойцы Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных штурмуют позиции украинских националистов.

«Этот угловой дом — последний перед заводом Ильича, где уже стоят конкретно позиции Вооруженных сил Украины. Сейчас его отбили, активного сопротивления нет уже. Можно сказать — тихо», — рассказал журналист.

Буквально через несколько секунд после сказанного началась перестрелка.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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«Опять попали по заводу Ильича. Наступление продолжается. Это, судя по всему, артиллерия крупнокалиберная. И параллельно идет стрелковый бой. Километр-полтора, наверное, отсюда до завода», — отметил корреспондент.

Днем ранее корреспондент «Известий» снял на видео момент взрыва на заводе имени Ильича. Тогда украинские националисты из радикальной группировки «Азов» превратили здание в укрепрайон.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 1 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в городе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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