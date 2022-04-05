Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении во вторник, 5 апреля, заявил о заинтересованности в полном и прозрачном расследовании событий в городе Буча в Киевской области. Видео опубликовано офисом главы государства на его странице в YouTube.

«Мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу», — утверждает он.

По его словам, украинские власти обеспечили максимальный доступ журналистов в Бучу и другие города Украины, находящиеся под контролем Киева. Украинский лидер подчеркнул, что на Украине заинтересованы в том, «чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, и все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никаких признаков якобы совершенных российскими военными в Буче преступлений сразу после их ухода зафиксировано не было. По его словам, с самого начала было очевидно, что это «не что иное, как очередная подготовленная провокация», направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Кроме того, 4 апреля в Пентагоне заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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