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«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшее хранилище ФРГ

СМИ: «Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
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«Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден», сообщает EADaily со ссылкой на данные оператора Astora.

Согласно информации оператора, работы остановились 1 апреля. До этого подземное хранение газа (ПГХ) находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему страны. В понедельник, 4 апреля, запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки.

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«Реден» через Astora управляет Gazprom Germania. Объем активного газа ПГХ составляет 3,9 млрд кубометров, сообщается на сайте компании. Группа «Газпром» прекратила свое участие в Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах 1 апреля.

В конце марта издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для такого решения стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии». В то же время в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из России может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

Ранее, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, которые признаны в России недружественными. Для приобретения российского газа западные страны обязаны открыть рублевые счета в банках России. Такое поручение главы государства прозвучало на фоне антироссийских санкций, которые были введены в ответ на проводимую специальную операцию.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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