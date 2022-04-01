В Германии задумались о национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»

Минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Об этом 31 марта сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве страны.

По его данным, речь идет о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

Отмечается, что в обсуждении принимает участие и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как следует из материала, предпосылкой для национализации являются «опасения по поводу безопасности поставок в Германии».

«Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для Германии», — передало Handelsblatt слова представителей правительства.

В тот же день в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

30 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «группы семи» (G7).

В то же время в СМИ появилась информация о том, что власти РФ могут принять решение о национализации иностранного бизнеса.

10 марта в правительство и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Как указал Песков, «рынок не терпит пустоты», и, если таковая образуется, она быстро или со временем «заполняется другими игроками».

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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