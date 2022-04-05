Боррель анонсировал выдворение ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС

Из постоянного представительства России при Евросоюзе (ЕС) будет выслан ряд дипломатов. Об этом 5 апреля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я решил признать персонами нон грата некоторое число сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — сказал он.

Боррель не уточнил число высылаемых дипломатов и причины, по которым принято данное решение.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, ранее во вторник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о высылке из королевства 25 российских дипломатов. По его словам, они якобы угрожают национальной безопасности страны.

Также 5 апреля Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Дания сообщила о предстоящей высылке 15 дипломатов.

4 апреля посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отметил французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» объяснил причину массовых высылок российских дипломатов из европейских стран. По его словам, происходящее — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается РФ «наказать политически».

Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложнят общение стран и неминуемо приведет к ответным действиям России, сказал он.