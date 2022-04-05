Политолог объяснил массовые высылки российских дипломатов из Европы

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин во вторник, 5 апреля, в беседе с «Известиями» объяснил причину массовых высылок российских дипломатов из европейских стран.

«Отношения будут развиваться так же, как они развиваются сейчас, то есть очень плохо. Нет никаких перспектив улучшения в ближайшие два года. К сожалению, это война, которая ведется против нас на всех уровнях: информационная, экономическая, гуманитарная, а теперь и дипломатическая война», — отметил он.

Объявление персонами нон грата сотрудников российских дипмиссий — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом, пояснил эксперт.

Ранее в этот день посол РФ Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов из страны по соображениям «национальной безопасности».

Дания также объявила 15 сотрудников российских дипведомств персонами нон грата. Указывалось, что решение об этом принято «после сообщений о массовых захоронениях и убийствах мирных жителей в украинском городе Буча».

Накануне в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии также на фоне событий в Буче.

4 апреля российское диппредставительство в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Помимо этого, стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отметил французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Кроме того, как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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