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В ООН призвали расследовать все нарушения прав человека на Украине

ООН призвала расследовать нарушения прав человека из-за данных о расправе над пленными РФ
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Все данные о нарушениях прав человека на Украине должны быть в полной мере расследованы. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил «РИА Новости» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать кадры с убитыми российскими военнопленными.

Ранее, 6 апреля, газета The New York Times сообщила, что размещенная в интернете запись, на которой видно, как украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного, является подлинной.

По данным газеты, видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка в Киевской области, примерно в 11 км к юго-западу от города Буча. Предполагается, что произошедшее стало результатом украинской засады на российскую колонну, которая имела место примерно 30 марта.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

В то же время начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что «всё это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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