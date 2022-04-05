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Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту убийства ВСУ российских военнопленных

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на сайте СК РФ.

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«В Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного», — говорится в сообщении с указанием на то, что запись была произведена в Киевской области.

По официальной версии СК РФ, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Это свидетельствует о том, что на момент убийства мужчина был в качестве пленного. В результате видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Теперь следователям необходимо будет провести детальную проверку данной видеозаписи — установить дату, время и место событий, а также зафиксировать и подтвердить доказательства военных преступлений со стороны ВСУ.

5 апреля экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный крест».

В понедельник Минобороны России опубликовало видео с рассказами российских солдат, вернувшихся из украинского плена.

«Я лежал лицом в землю, мне завязали cкотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал: в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги, я, понятное дело, начал кричать от боли. Тащили волоком, у меня обувь слетела», — рассказал военнослужащий Максим.

За день до этого Бастрыкин поручил установить данные лиц, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими на Украине.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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