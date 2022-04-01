В СВР заявили о решении Киева не соблюдать Женевскую конвенцию о пленных

Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом 1 апреля сообщили в российской Службе внешней разведки (СВР).

«Руководство Украины довело до сведения британского Форин Офиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», — говорится в сообщении.

В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

«В Службу внешней разведки Российской Федерации поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов», — отмечается в сообщении.

В службе рассказали об имеющихся сведениях о том, что украинские власти «убеждают западных покровителей» побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. Отмечается, что МИД Великобритании рекомендовал украинцам организовать посещение сотрудниками МККК нескольких «образцово содержащихся» российских пленных, чтобы «обелить» образ украинских властей.

По информации СВР, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении военнопленных РФ, но и пытаются помочь украинским властям уйти от ответственности.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».