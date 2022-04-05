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Эксперт предложил направить данные об издевательствах над военнопленными РФ в Красный Крест

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Москве следует доносить информацию об издевательствах над военнопленными до всего мира, рассказал «Известиям» во вторник, 5 апреля, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

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По его мнению, для начала российская сторона могла бы провести пресс-конференцию с приглашением представителей СМИ разных стран и представить там свидетельства освобожденных военнопленных и другие материалы.

«Кроме того, этот вопрос следует поднять по линии международных организаций, в частности, Красного Креста. Эта организация будет проводить собственное расследование. Мы можем предоставить им все необходимые материалы», — заявил дипломат.

В понедельник Минобороны России опубликовало видео с рассказами российских солдат, вернувшихся из украинского плена.

«Я лежал лицом в землю, мне завязали cкотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги, я, понятное дело, начал кричать от боли. Тащили волоком, у меня обувь слетела», — рассказал военнослужащий Максим.

По словам Максима, каждый день пленных водили записывать видео по представленному украинскими военными тексту. За заминки били. Российский солдат добавил, что при нем украинские военные забили до смерти человека.

«В первый день нашего пребывания в спортзале привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. Того человека всю ночь избивали, забивали до смерти. Ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на весь спортзал крики от боли этого человека. Вскоре они утихли, и наутро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что всю ночь с трупом спали?»

К офицерам у украинских военных отношение было намного жестче, чем к солдатам и сержантам, рассказал освобожденный военнослужащий по имени Даниил. По его словам, их сильно били, так, что те «даже не кричат, они воют».

«Я даже такого не слышал, чтобы людей били, а они выли. Это даже не стон, это человек даже звуки такие издает, как не человек, от того, как его сильно бьют. Я слышал, как у человека ребра ломают, слышал, как руки ломают. Я знаю, что у нас был командир, майор. Попал в плен и отказался рассказывать, что происходило. Больше его никто не видел», — сказал Даниил.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь»

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