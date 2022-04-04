Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

Бастрыкин поручил установить данные причастных к пыткам над военными РФ лиц

Бастрыкин поручил установить данные лиц, причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные лиц, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

«Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений. Следствием будет организована необходимая работа, направленная на установление личностей, мест службы и иных данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим злодеяниям», — говорится в сообщении.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022