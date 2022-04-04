Бастрыкин поручил установить данные причастных к пыткам над военными РФ лиц

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные лиц, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.

«Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений. Следствием будет организована необходимая работа, направленная на установление личностей, мест службы и иных данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим злодеяниям», — говорится в сообщении.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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