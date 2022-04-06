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Захарова заявила о неминуемом наказании пытавших российских пленных

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Все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. Об этом в среду, 6 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорило руководство и силовой блок нашей страны, те люди, которые занимаются раскрытием преступлений, они эту позицию четко обозначили — они (виновные. — Ред.) будут найдены и преданы суду», — рассказала дипломат.

То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула Захарова. Она отметила, что они «свою «награду» получат».

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками ВСУ.

В тот же день экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный крест».

27 марта Бастрыкин сообщил, что в Интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

В связи с этим глава комитета поручил следователям выяснить обстоятельства произошедшего, а также осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности.

На следующий день первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

В свою очередь, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование после появления видео пыток. По ее словам, ООН продолжает проверять все опубликованные в Сети материале, они «вызывают серьезную обеспокоенность».

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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