В ООН призвали Украину и Россию соблюдать гуманитарное право при обращении с пленными

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло 5 апреля.

«Мы обеспокоены вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон. Ко всем военнопленным нужно относиться с уважением, полностью соблюдать их права в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ди Карло также подчеркнула, что ООН приветствует готовность Украины и России продолжать переговоры, в ходе которых «дипломаты сохраняют усилия» по прекращению боевых действий.

«Мы приветствуем готовность сторон продолжать работу с целью достижения взаимопонимания. Любой прогресс, достигнутый на переговорах, должен трансформироваться в конкретные действия», — заявила она.

Ранее в этот же день председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих. По официальной версии СК РФ, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Это свидетельствует о том, что на момент убийства мужчина был в качестве пленного. В результате видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

5 апреля экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный Крест».

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.