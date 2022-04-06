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В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине

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Киевский режим применяет пытки и насилие к российским военнослужащим, которые напоминают действия карателей во время Великой Отечественной войны, при этом ООН, ОБСЕ и МККК делают вид, что этого не происходит. Об этом заявил 6 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации», — сказал Мизинцев.

Как отметил генерал-полковник, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.

«Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Кроме того, указал Мизинцев, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

«Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», — указали в Минобороны РФ.

Накануне заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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