Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе

Российские Вооруженные силы продолжают наносить авиационные и ракетные удары по базам хранения топлива и военным объектам Украины в ходе специальной операции. О существенном продвижении на фронте при этом официально не сообщалось. Эксперты считают, что продолжается перегруппировка перед решительным наступлением на войска ВСУ в Донбассе . Между тем в Национальном центре управления обороной поставили вопрос об обращении с российскими военнослужащими, находящимися в плену. Кроме того, в военном ведомстве России заявили о готовящихся провокациях со стороны националистов .

Оперативная пауза

По данным российского Минобороны за 6 апреля, высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области были уничтожены командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка и база националистов в Гродовке. Удары нанесены по базам хранения ГСМ в населённых пунктах Радехов, Казатин, Просяная, Николаев, Новомосковск и Чугуев, рассказали в ведомстве.

Оперативно тактическая авиация ВКС России в течение дня поразила 34 военных объекта Украины. Среди них артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил. Ночью были уничтожены 24 цели, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

— На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Пауза натянулась 1 Боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» Вооруженных сил РФ Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства ПВО в районе Тарановка Харьковской области сбили в воздухе беспилотник «Байрактар». Ещё четыре украинских БЛА уничтожены в других районах.

— По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ, — заявил Игорь Конашенков. — На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Его планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Всего российское оборонное ведомство с начала проведения специальной военной операции сообщило об уничтожении 125 самолетов, 93 вертолетов, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что пауза в боевых действиях на земле вызвана ведущейся крупной перегруппировкой российских сил.

— Из последних заявлений киевских властей видно, что мирным путём вернуть ЛНР и ДНР те не намерены, — сказал эксперт «Известиям». — Поэтому без использования силы для окружения и разгрома группировки ВСУ на Донбассе не обойтись . В лоб штурмовать крупные укрепрайоны нет смысла. Поэтому планируется организовать огромный «котёл» для оставшихся отрядов и группировок. Переброшенные с киевского и черниговского направления российские части нанесут сокрушительный и быстрый удар, и помогут народным милициям Луганской и Донецкой республик.

При этом даже во время оперативной паузы идёт методичная работа по обнаружению и затем уничтожению артиллерии, бронетехники и опорных пунктов противника, добавил Дмитрий Болтенков. По ним постоянно наносятся удары артиллерии, авиации и ракетных бригад. Начались и удары по транспортным железнодорожным узлам, чтобы не позволить ВСУ маневрировать резервами.

Гуманитарное право

6 апреля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о положении украинских военнопленных. Он заверил, что им созданы условия, полностью соответствующие требованиям Женевской конвенции.

— Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права, — сказал он. — Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками.

Военные организовали взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста. На всех задержанных украинских граждан российская сторона передает карточки-извещения . Представители СМИ и международные организации получили доступ к военнопленным на территории РФ, рассказал Мизинцев. В пример он привел недавнюю поездку в Крым уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая проверила условия содержания украинских пленных.

— Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — граждан своей страны . Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной. Список заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут, — рассказал Михаил Мизинцев.

При этом российская сторона в полном объеме провела подготовку украинских военнопленных по большому списку, в котором была 251 фамилия военнослужащих, и привезла их в исходный район для обмена.

— Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть , — подчеркнул начальник НЦУО. –— Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке. Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК.

По словам Мизинцева, западные страны знают о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных и при этом пытаются помочь украинским властям избежать ответственности . К примеру, 1 апреля представители Украины уведомили внешнеполитической ведомство Великобритании о том, что не намерены соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными . Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

— Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, — заявил Мизинцев. — Учитывая изложенное, Российская Федерация в лице Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине обращается к ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции, — это те страны, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, — потребовать от украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям.

Пауза натянулась 2 Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой с пленными военнослужащими ВСУ Фото: ТАСС/Сапунова Карина

Генерал предупредил, что если Красный крест и другие гуманитарные организации не примут меры, Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания совбеза ООН и потребовать детального отчета от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.

— Кроме того, циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу , — заявил Мизинцев. — И сделано это в отношении мирных граждан, якобы не оказавших сопротивления Вооруженным Силам России в период их пребывания в указанном населенном пункте. Все это поражает своей бесчеловечной жестокостью. Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций. Но на этом украинские власти не останавливаются. В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области. Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии . С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ.

По его словам, в акции участвовали представители западных информагентств, а руководили ей военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, а всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей заплатили по $25.

— Учитывая изложенное, заблаговременно предупреждаем страны так называемого «цивилизованного запада» во главе с США: Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей. Подобный Бỳчинскому, сценарий, с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных Сил России, на этот раз не пройдет, — сказал генерал.

Бои с диверсантами

В Минобороны 6 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Группа под командованием капитана Ивана Пахомова обнаружила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 15 боевиков, расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса и двух расчетов ПЗРК. Они незаметно приблизились и атаковали. В ходе боя офицер вынес из-под огня товарища, получившего тяжелое ранение, и вернулся назад в боевые порядки. В итоге значительная часть диверсантов была уничтожена, а оставшиеся в живых сдались в плен.

Группа командира инженерно-десантной роты капитана Александра Романова во время разведки обнаружила ДРГ, которая ставила мины на подступах к одному из населенных пунктов. Подразделению удалось зайти к ней в тыл, отрезав пути отступления. Во ходе боя националисты попытались отступить через свое же минное поле, но один из них подорвался. Оставшиеся в живых боевики сдались в плен. После боя капитан вместе с подчиненными разминировал дорогу, создав предпосылки для освобождения города . Потерь в подразделении российских инженеров не было, отметили в Минобороны.

Боевую группу, в которой служит рядовой десантно-штурмового взвода Иван Юртаев, атаковали националисты. Маневрируя боевой машиной, он в решающий момент сумел прикрыть броней своих товарищей. Его машина была подбита из гранатомета, боец получил контузию, но из боя не вышел — сначала эвакуировал в безопасное место товарища, после чего вернулся и сражался до появления подкрепления.

— Десантники перешли в контрнаступление и выдавили врага с важного рубежа, при этом потерь среди военнослужащих отделения допущено не было, — подчеркнули в Минобороны.

Пауза натянулась 3 Фото: РИА Новости