Аналитик оценила вероятность признания Западом дефолта России

Вероятность признания странами Запада дефолта России можно оценить как высокую, потому как исполнение обязательств в валюте, отличной от валюты платежа, по усмотрению только лишь одной стороны является нарушением условий платежа. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 7 апреля.

«Таким образом, кредиторы могут подать иск и потребовать удовлетворения своих требований именно в долларах. Это по большей части касается кредиторов из недружественных России стран», — сказала она.

Аналитик подчеркнула, что возможный дефолт будет носить искусственный характер, так как РФ обладает достаточными средствами, которыми не может воспользоваться из-за введенных санкций — заморозки золотовалютных резервов (ЗВР). Этот долг можно было бы выплачивать из замороженных резервов в полном объеме. А вот оставшиеся в распоряжении резервы Минфин решил использовать на другие нужды и цели, поэтому и произвел выплаты в рублях, указала она.

«Касательно последствий для России, глобально уже мало что изменится: инвестиционные рейтинги от всех рейтинговых агентств уже, по сути, либо минимальные, либо аннулированы вовсе, доверие инвесторов подорвано и вернуть его в ближайшее время не представляется возможным. США и ЕС запретили инвестировать своим гражданам и компаниям в РФ и в любые ее проекты, тем или иным образом связанные с россиянами, поэтому в такой ситуации само по себе объявление дефолта не особо повлияет на компании и простых граждан», — рассказала Веретенникова.

Она подчеркнула, что сложилась ситуация, когда возможности заимствований для России минимальны, а стоимость заимствований — максимальная.

Накануне Минфин сообщил, что впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн. Однако иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов «Россия-2042».

Ранее в тот же день портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев заявил «РИА Новости», что западные кредиторы могут объявить дефолт по российскому госдолгу менее чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях. По его словам, дефолт будет техническим, но он «практически ничего не поменяет» для Минфина России, который будет стараться и дальше обслуживать свой текущий внешний долг в полном объеме с выплатами купонов и тела долга за рубли с расчетами через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Он отметил, что российские инвесторы смогут своевременно получать выплаты в рублях, а деньги нерезидентов будут оставаться замороженными на спецсчетах типа «С» до момента разморозки российских валютных резервов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на блокировку значительных сумм резервов рядом стран. Он добавил, что, если блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована искусственная дефолтная ситуация, так как реальных оснований для дефолта нет.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов также говорил «Известиям», что сам по себе платеж Минфина по еврооблигациям, выполненный в рублях, вероятнее всего, будет расценен как технический дефолт.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о том, что минфин США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения финансового министерства Соединенных Штатов на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. По словам источника, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

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