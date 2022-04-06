В Кремле заявили о способности России обслуживать внешние долги

Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы. Об этом заявил в среду, 6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия обладает всеми ресурсами для обслуживания долгов. Значительные суммы наших резервов заблокированы. Если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована дефолтная ситуация, но она искусственная. Реальных же оснований для дефолта нет», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Россия, в частности, исполнила в рублях все обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

Ранее в этот день об исполнении обязательств по еврооблигациями сообщили в Минфине. В ведомстве рассказали, что в понедельник денежные средства были перечислены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в российской валюте по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года.

4 апреля стало известно, что минфин США может запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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