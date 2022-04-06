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Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн

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Министерство финансов России впервые исполнило обязательства по еврооблигациями в рублях в размере $649,2 млн. Об этом говорится 6 апреля в сообщении на сайте ведомства.

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По его данным, иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042». Общая сумма платежа составляла $649,2 млн.

«4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года в соответствии с указом президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов», — отметили в Минфине РФ.

Как добавили в Минфине, восстановление доступа РФ к валютным счетам создаст условия для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат.

Ранее в среду стало известно, что Минфин РФ совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным. По словам финансистов, для внешних кредиторов уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов, а для внутренних может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях

4 апреля стало известно, что минфин США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

С конца февраля недружественные государства начали блокировку российских валютных резервов. Всего ими заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Как полагают эксперты, Минфин России также может провести платежи через российские банки, не находящиеся под санкциями. Но в этом случае растет вероятность введения санкций по отношению и к этим банкам.

Оплата госдолга в рублях также может привести к техническому дефолту, так как Запад не признает платежи в национальной валюте, отмечают специалисты.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Тогда же ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн в валюте были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

28 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций. Решения будут приниматься по фактической ситуации, отметила она.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

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