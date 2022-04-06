Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам

Министерство финансов (Минфин) совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям (в том числе корпоративным), сообщили «Известиям» в среду, 6 апреля, в пресс-службе ведомства, не раскрыв деталей. «Известия» направили запрос в пресс-службу регулятора.

Из опрошенных «Известиями» крупных банков и брокерских организаций только в «БКС Мир инвестиции» подтвердили свое участие в совместной проработке альтернативных механизмов расчетов. В Росбанке сказали, что не участвуют в рабочих группах Минфина. Но добавили, что альтернатива, уже опробованная финансовым ведомством, — это оферта в рублях на российском долговом рынке.

«Схема рабочая. Надеемся, что министерство и далее продолжит действовать по этому механизму, который будет проработан и корпоративными эмитентами», — добавил представитель организации.

Есть разные возможности для выплаты внешним и российским кредиторам, рассказал главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Он отметил: для первых уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов, а для вторых может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях. Тогда как ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков добавил, что временным решением может стать получение лицензий соответствующих надзорных органов западных стран.

Проблемы с платежами, которые потенциально могут привести к техническому дефолту компаний, находятся на стороне агентов, подчеркнули аналитики. По их словам, нынешняя ситуация закрыла для компаний РФ международные площадки привлечения капитала. Альтернативой может стать азиатский рынок.

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