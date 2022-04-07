Полет нормальный: что происходит с российским авторынком

По данным ассоциации европейского бизнеса (AEB), в марте продажи автомобилей в России сократились на 62,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. За месяц было продано всего 55 129 машин, но это не самый худший результат в современной истории страны. Например, в апреле 2020 года дилеры были закрыты из-за пандемии и продать удалось только 38 922 автомобиля. Кризисная ситуация наблюдалась и в начале 2010 года, когда было продано всего 42 949 машин в феврале и 43 938 — в январе. В ситуации на авторынке и влиянии на него санкций разбирались «Известия».

Не только санкции

На фоне заявлений автоконцернов о приостановке деятельности в России многие из тех, кто хотел купить новую машину, сделали это в конце февраля, считает независимый аналитик по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, к совершению покупки россиян подстегнуло и наблюдавшееся в те дни резкое падение курса рубля, вызвавшее рост цен. Кроме того, на сокращение продаж повлиял глобальный дефицит компонентов, из-за чего на простой ушли сразу несколько расположенных в России автозаводов. Безусловно, сказываются и санкции, введенные странами ЕС.

Полет нормальный Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам источника, знакомого с логистикой, автомобили, а также контейнеры с комплектующими, которые приходят из Азии морем, перегружаются в европейских портах на более компактные суда. С учетом ограничений и санкций, введенных Евросоюзом, с этой перегрузкой возникают проблемы.

«Автомобили и контейнеры с автокомплектующими стоят в терминалах европейских портов, их отгрузка в Россию блокируется логистическими компаниями, которые соблюдают требования властей ЕС», — сообщил «Известиям» Сергей Бургазлиев. Только в порту Роттердама скопилось несколько сотен контейнеров, в том числе и с автомобильными комплектующим. .

Китайцы ждут

Китайские бренды пока заняли выжидательную позицию. По мнению Бургазлиева, снижение продаж у них может быть связано с намеренной приостановкой отгрузки готовых автомобилей дилерам.

«Предполагаю, что с учетом резких колебаний курсов валют китайские автопроизводители, имеющие производства в ЕАЭС, заняли выжидательную позицию, чтобы не прогадать с ценами на машины. В любом случае они смогут увеличить продажи быстрее европейских и корейских брендов, поскольку гораздо меньше зависят от внешнего давления», — заявил он «Известиям».

Оказались в плюсе

Лидер рынка АвтоВАЗ просел на 64%, в топ-5 самых популярных брендов падение составило от 65 до 69%. В наибольшем минусе — Lexus и Foton, оба упали на 91%. Лучшие результаты показали Geely (14%), а также УАЗ и Jeep (по 19%). Рост показали только Isuzu (467%), Chevrolet (91%) и Exeed, премиальный бренд Chery (63%). Это связано прежде всего с низкой базой и появлением новых моделей. К примеру, Isuzu с 1 марта начала продажи внедорожника Mu-X.

Полет нормальный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Относительного успеха добивались те марки, которые смогли наладить логистику или не так сильно зависели от дефицитных микрочипов, как, например, УАЗ. АвтоВАЗ сумел сократить простои и в марте, наконец потеснил Kia Rio и Hyundai Solaris, Granta и Vesta — снова бестселлеры, 3433 и 3167 штук соответственно. При этом обе «Лады» серьезно потеряли в продажах — 73% и 64% соответственно. На четвертом месте в списке бестселлеров оказалось внедорожное семейство Niva, так как при его производстве требуется меньше сложных электронных компонентов. Xray, построенный с широким применением иностранных компонентов, покинул топ-25. Нет в этом списке и популярных кроссоверов. Mazda CX-5 смогла улучшить позиции, переместившись с 22-го места на 13-е.

В плюсе только Hyundai Tucson и экзотический купе-кроссовер Geely Tugella, в марте попавший в число 25 самых популярных новинок. Успехов они добились за счет низкой базы, считает Сергей Бургазлиев: в марте прошлого года продажи этих моделей исчислялись несколькими десятками.

Зарегистрировали больше, чем продали

Впервые, количество регистраций превысило количество проданных (по данным АЕВ) автомобилей. Аналитическое агентство «Автостат», основываясь на данных по регистрации новых транспортных средств, сообщило о снижении продаж по итогам прошлого месяца на 43%. Разницу в этих показателях эксперты объясняют особенностями процедуры регистрации автомобилей в Госавтоинспекции.

«По закону после приобретения автомобиля у владельца есть 10 дней, чтобы зарегистрировать его. Скорее всего, люди, купившие автомобили в феврале, просто не успели их поставить на учет в ГИБДД до конца месяца», — считает партнер аналитического агентства «Австостат» Игорь Моржаретто.

Полет нормальный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в последнее время стал наблюдаться так называемый потребительский туризм, когда за интересующей моделью покупатели отправляются в другие регионы. Такие поездки также не способствуют оперативной постановке машин на учет, отметил Моржаретто.

Разница в статистике AEB и «Автостата» связана с разными исходными данными, полагает директор по коммуникациям ГК «АвтоDОМ» Анна Уткина. В первом случае считают поставленные на учет в ГИБДД автомобили, а во втором — данные, которые подают автопроизводители о продажах, включая «желтые стоки» дилеров.

«В начале марта могут быть поставлены на учет автомобили, купленные в спешке в конце февраля. Далее продажи в марте снизились, и в апреле будет пробел и по регистрациям», — рассказала Уткина.

Дефицит никуда не денется

Опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют, что падение рынка продолжится, прежде всего из-за усиливающегося дефицита. Сейчас предсказать конкретные сроки окончания дефицита невозможно, но в среднесрочной перспективе можно ожидать, что нехватка будет сохраняться еще как минимум 4–5 месяцев, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авалон» Алексей Стариков.

Дилерские склады не пополняются, и, скорее всего, к лету запасы автомобилей закончатся по большинству брендов, предполагает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«Если отгрузка авто возобновится в IV квартале 2022 года, дефицит сохранится минимум до 2023 года», — считает эксперт.

Кроме того, спрос на автомобили будет снижаться из-за нестабильной ситуации и высоких цен — предпосылок для их снижения эксперты не видят.

Полет нормальный Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Основное заблуждение потребителей — ожидание снижения цен на фоне корректировки курсов валюты. Однако этого не случится, поскольку стоимость автомобилей никогда не снижалась. Возобновления покупательского спроса не произойдет, пока не спадет эмоциональность ожидания снижения цен у потребителей», — считает Анна Уткина.

По итогам первого полугодия российский автомобильный рынок может сократиться на 25–30%, прогнозирует Бургазлиев.