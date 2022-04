Правила деления: дилерам упростят продажу авто с пробегом

В Совете Федерации предложили отменить двойное взимание НДС при продаже автомобиля с пробегом. Там считают, что это позволит повысить собираемость налогов и сделать рынок подержанных машин более прозрачным. Законопроект, разработанный главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым, направлен для заключения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Что получат покупатели и что будет с ценами на автомобили, выясняли «Известия».

«Невыгодно ни покупателю, ни продавцу»

«Необходимость отмены двойного НДС назревает уже давно. Так, при продаже новых авто все предельно ясно: первичный НДС заложен в стоимость товара, который продается впервые. На вторичном рынке ситуация иная и не самая благоприятная. Если дилер приобретает машину с пробегом у физического лица, то он не платит НДС. А в случае купли-продажи между юридическими лицами второй покупатель вынужден платить НДС с полной стоимости автомобиля. А к вычету может предъявить только НДС со своей наценки. Все это приводит к тому, что итоговая стоимость машины становится значительно выше среднерыночной, что невыгодно ни покупателю, ни продавцу, потому что дорогой продукт сложнее реализовать », — пояснил «Известиям» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Новый законопроект предлагает, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, «налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога». Аналогичный механизм действует сейчас при перепродаже дилером подержанной машины «физику».

Прозрачность 15%

Разговоры об отмене двойного налогообложения идут уже не первый год, но сейчас ситуация назрела. Андрей Кутепов прогнозирует существенное сокращение рынка продаж новых машин в натуральном и денежном выражении из-за того, что многие иностранные автопроизводители сокращают или прекращают поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию.

«Единственный рынок продаж автомобилей, которого международные санкции коснутся наименьшим образом, — это рынок продаж автомобилей с пробегом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно приведенной в записке статистике, объем рынка продаж новых автомобилей в 2021 году составил 1 666 780 единиц, а рынок продаж подержанных автомобилей — 6 503 573 единиц. Рынок прозрачен только на 15%, утверждают разработчики законопроекта, именно таков процент участия официальных дилеров в этом сегменте.

Проблема двойного налогообложения вынуждает дилеров использовать схемы с физическим лицом в роли посредника, что влияет на сборы налогов, либо вообще уходить из вторичного сегмента. По оценке Кутепова, в случае отмены двойного НДС, доля дилеров на вторичке увеличится до 30 – 35%. Вырастут и налоговые отчисления, Учитывая, что средний доход дилера при продаже одного автомобиля составляет 87 тыс. рублей, то в 2022-м году речь идет о 4,87 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений, а в 2023 году — уже о 13,9 млрд рублей.

«Благодаря этой мере продажи автомобилей с пробегом в дилерских центрах могут вырасти до 50% от общего объема рынка. Отмена двойного НДС также позволит увеличить сборы по НДС с продаж автомобилей с пробегом», — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «АВТОDОМ» Владислав Хайновский.

На взгляд покупателя

А что получает простой покупатель? Во-первых, при продаже автомобиля по схеме трейд-ин через официальных дилеров станут доступны обязательное техническое обслуживание и предпродажная подготовка. Во-вторых, выбор машин в регионах будет больше, считают авторы законопроекта.

«Малое количество компаний имеют межрегиональные сети и могут перераспределять запас внутри своей сети. Наиболее удобно такое перераспределение производится по цепочке CBBC (client to business to business to client), когда одна компания перепродает машину другой компании в другой город, однако НДС с полной суммы не позволяет это делать эффективно и открыто», — объясняет Кутепов.

Готовы продавать и так

Дилеры и сами активно осваивают сегмент автомобилей с пробегом. Согласно исследованию «АвтоБизнесРевю», в прошлом году через топ-50 дилерских холдингов было реализовано свыше полумиллиона машин, на 17% больше, чем в 2020-м. Доля подержанных машин свыше 50% в совокупном объеме реализации отмечена у восьми компаний против четырех годом ранее.

В текущих условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России, считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

«Перебои с поставками новых автомобилей и рост цен на новые модели подтолкнут покупателей к переориентации на этот сегмент рынка. Автодилеры уже перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом», — отметил он.

С Вотяковым согласен и коммерческий директор сервиса для продавцов новых и подержанных автомобилей MaxPoster Дмитрий Андикаловский:

— Увеличение доли продаж авто с пробегом у дилеров говорит о переключении интересов бизнеса. С февраля этого года наблюдается рост продаж авто с пробегом по системе трейд-ин на пробег — автолюбители сдают свои автомобили в трейд-ин и на замену приобретают автомобили с пробегом вместо новых. Кроме того, кратно увеличилось количество заявок от дилеров по выкупу автомобилей через онлайн-аукцион.

Свой кусок пирога

Отмена двойного НДС касается прежде всего дилеров, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— Это, безусловно, чисто экономическая история, которая позволит заработать дилерам дополнительные деньги. Гражданам тоже может достаться кусочек пирога. Возможно, дилеры снизят стоимость таких автомобилей или же будут, как непосредственные продавцы, нести некую ответственность в гарантийной форме, но это нужно будет проработать отдельно.

При этом эксперт не считает, что рынок станет прозрачным.

« Продажа автомобиля официальными дилерами никакой прозрачности не несет, потому что они спокойно продают машины, которые находятся в европейских базах в угоне. К нам приходили такие жалобы. Он продают машины с ограничением на регистрационные действия, с тюнингом, который нельзя поставить на учет », — рассказал Шапарин.

По его словам , прозрачным рынок станет только тогда, когда его в полной мере коснется система электронного ПТС и появится эффективная система технического осмотра с фото- и видеофиксацией.

Что будет с ценами

Игроки рынка затруднились предсказать, повлияет ли отмена двойного налогообложения на цены. Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков считает, что цены измениться не должны.

Владислав Хайновский полагает, что новация позволит снизить цены либо оставить их на прежнем уровне для удержания привычной нормы доходности. При этом он признал, что ситуация крайне нестабильна, и поэтому нельзя дать однозначные прогнозы.

«Меры по отмене двойного НДС напрямую не влияют на ценообразование, поэтому давать какие-либо прогнозы можно будет только спустя время», — уверен директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Жёлобов.

Рынок автомобилей с пробегом в меньшей мере, но зависит от общей экономической ситуации, поясняет Денис Мигаль. Если будет расти стоимость новых машин, то, соответственно, вырастут в цене и автомобили с пробегом.

«Другое дело, что теперь, скорее всего, минимальными станут наценки между дилерами, что позволит сохранять привлекательную для конечного потребителя цену на каждый автомобиль», — считает Мигаль.