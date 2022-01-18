Карточный фокус: кому придется проходить техосмотр

В конце прошлого года техосмотр перестал быть обязательным, однако в отдельных случаях проходить его все же придется. Кроме того, подтверждать техническую исправность машины рекомендуют страховщики. В каких случаях диагностическую карту по-прежнему необходимо получить и какие санкции грозят за ее отсутствие, разбирались «Известия».

Цель поездки: служебная

Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие частным лицам и используемые исключительно в личных целях, больше не подлежат обязательному техническому осмотру. Если же ТС эксплуатируется для предоставления каких-либо услуг или как служебный транспорт, то техосмотр все же делать придется. Периодичность прохождения ТО зависит от целей использования и возраста транспортного средства.

Карточный фокус_5 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Так, для поездок на личной машине старше 10 лет в служебных целях нужно проходить техосмотр ежегодно, разъяснили в пресс-службе ГИБДД. Это относится и к такси, и к автобусам, «прожившим» менее пяти лет. Если же их возраст перевалил за пять лет, то диагностическую карту придется обновлять раз в полгода.

«Необходимость проходить технический осмотр осталась не только для владельцев автомобилей, зарегистрированных как такси, но и для тех, кто работает на своей машине, например, курьером или чей личный транспорт используется в служебных целях», — разъяснил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Добровольно-принудительно

При этом собственники личного транспорта, освобожденного от обязательного ТО, имеют право обратиться за проверкой технического состояния своего имущества по собственному желанию. Это поможет избежать лишних проверок. « В случае, когда в конструкцию автомобиля внесены изменения, но водитель самостоятельно организовал проведение техосмотра и получил диагностическую карту, сотрудники ГИБДД не будут проводить проверку технического состояния данного транспортного средств а», — прокомментировал нововведение юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Роман Демченко.

Исключением станет ситуация, если сотрудник Госавтоинспекции визуально обнаружит признаки неисправности, создающие угрозу безопасности, добавил Демченко.

Карточный фокус_4 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Чтобы зарегистрировать в ГИБДД автомобиль с внесенными в конструкцию изменениями, техосмотр придется проходить в обязательном порядке. Диагностическая карта понадобится и для постановки на учет транспортного средства старше четырех лет или при смене его владельца.

«В случае покупки подержанного автомобиля старше четырех лет, техосмотр нужно проходить перед регистрационными действиями, — объясняет председатель правления Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. — Пройдет ли такая машина процедуру с первого раза, зависит от ее состояния. Если автомобиль технически исправен, то все будет в порядке. Если же нет, то новому владельцу придется сначала провести ремонт».

Страховая выставит счет

Наличие или отсутствие диагностической карты для тех автомобилей, которые проходить техосмотр не обязаны, может сыграть свою роль и в получении выплат по ОСАГО. Отметим, что при оформлении полиса «автогражданки» карта не нужна. Привязку прохождения техосмотра к оформлению обязательного страхования автогражданской ответственности отменили с 22 августа 2021 года, сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования». С того же момента приобрести полис ОСАГО стало возможно без предъявления диагностической карты.

На стоимость страховки факт прохождения ТО тоже не влияет. Но теоретически наличие или отсутствие диагностической карты может быть тарифным фактором у страховщиков, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Зато отсутствие диагностической карты может стать причиной регрессного иска в отношении виновника ДТП, но лишь в определенном случае.

«Решение о выплате или отказе принимается на основании рассмотрения конкретных представленных документов, диагностическая карта не входит в перечень обязательных требований, — пояснил заместитель генерального директора «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов. — Однако если документально зафиксировано, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля, владелец которого не выполнил требование надлежащего обслуживания при эксплуатации своего имущества, то у страховщика есть право выставить регрессное требование к причинителю вреда».

Иск может быть предъявлен, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты на легковое такси, автобус или грузовой автомобиль, предназначенный и оборудованный для перевозок пассажиров, или же на специализированное транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозок опасных грузов, добавил Иванов.

«В целом техосмотр не влияет на принятие решения о выплате страхового возмещения, но если экспертиза все-таки показывает, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля, то у страховой компании есть основание для выставления регресса виновнику ДТП , — подтвердили в пресс-службе «АльфаСрахования». — Но такие случаи крайне редки».

Будут ли штрафовать за отсутствие ТО?

С 1 марта 2022 года ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях должна быть дополнена ч. 1.1. Она гласит, что управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

При этом нарушителя не будут штрафовать за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента выявления первого.

Карточный фокус_1 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Поправок в КоАП на тему отмененного техосмотра пока не видно, так что существует вероятность того, что 1 марта начнут штрафовать, если поправки не внесут», — высказал опасение вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Как ранее пояснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, штрафы по этой статье будут применяться только в отношении тех ТС, для которых техосмотр остался обязательным. На остальных штраф распространяться не должен. Поручение решить этот вопрос было дано комитету по транспорту.

«Пункты уже закрываются»

Отмена обязательного техосмотра облегчила жизнь владельцам примерно 50 млн транспортных средств. Как оказалось, в будущем это решение может создать иную проблему.

«Пункты СТО, сертифицированные для проведения техосмотра, в массовом порядке будут закрываться, — описал перспективы Шапарин. — Особенно это заденет регионы. С таким положением мы столкнемся, вероятно, уже весной».