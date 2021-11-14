На глазок: кому и когда придется проходить техосмотр

Законопроект о добровольном техосмотре успешно прошел первое чтение. Окончательно новые правила могут быть приняты только через месяц. Пока владельцы станций техосмотра бьют тревогу, а общественники готовятся праздновать победу. В возможных последствиях отмены ежегодной обязательной проверки технического состояния автомобиля разбирались «Известия».

Правительство одобряет

Законопроект предусматривает освобождение от обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, находящихся в личном владении граждан. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца (если автомобилю больше четырех лет), а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра. Документ получил положительный отзыв с пожеланием небольшой доработки.

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«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — отметил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

На безопасность не повлияет

Общественники, выступавшие за отмену обязательного техосмотра, отмечают, что теперь важно скорректировать действующий Кодекс об административных правонарушениях, в котором до сих пор предусмотрены штрафы за отсутствие диагностической карты — от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение может повлечь лишение прав. При этом ранее собирались выявлять отсутствие карты при помощи дорожных камер.

«То, что голосование по вопросу технического осмотра оказалось единогласным, дает основания полагать, что серьезных изменений в законопроект вноситься не будет. Текущая версия простая и понятная для автовладельцев. Однако не стоит забывать про необходимость внесения изменений в другие законы. Например, необходимо скорректировать ст. 12.1 КоАП, прописав в ней отсылку к новым правилам прохождения техосмотра», — комментирует координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

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С Каблиновой согласен и член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков. Он считает, что на безопасности дорожного движения новые правила сказаться не должны:

«ДТП из-за неисправных транспортных средств происходят относительно нечасто, в общем числе таких не более 3%. К тому же, как показывает практика, техосмотр не очень помогал устранять серьезные неисправности автомобилей. Многие водители диагностическую карту предпочитали покупать без прохождения ТО, и это явление побороть так и не удалось. Так что на безопасность отмена обязательного ТО вряд ли повлияет, просто для большинства автомобилистов будет одним налогом меньше».

Проблемы для бизнеса

Не все рады такому развитию событий. Руководители станций техобслуживания и специалисты отрасли уже сообщают о массовом закрытии пунктов осмотра и возможных проблемах с обязательным осмотром коммерческого транспорта

«Данный законопроект подрывает весь наш бизнес. Многие коллеги уже сообщили о закрытии своих точек по всей России. И может оказаться, что те, кто по-прежнему обязан проходить технические осмотры, физически не смогут пройти их, так как просто будет негде. А если и найдется пара-тройка станций, то там будут серьезные очереди. Таким образом, мы придем снова к «серым» техосмотрам, но уже не для частного транспорта, а для коммерческого, в том числе общественного. Получается, новым законом мы можем не только навредить огромному количеству бизнесменов, но и спровоцировать бум на продажу диагностических карт среди представителей коммерческих перевозок », — отмечает глава Гильдии операторов технического осмотра транспортных средств при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек.

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О рисках законопроекта для дальнейшей возможности прохождения осмотра говорит и член общественного совета при ГУ МВД России по Москве и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Дело в том, что техосмотр все равно остается для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, такси). Таксистам, например, нужно проходить его раз в полгода. Но уже сейчас РСА (Российский союз автостраховщиков) сообщает, что переаккредитацию готовы пройти не более 10% работающих сейчас пунктов техосмотра. Это значит, что в подавляющем большинстве населенных пунктов Российской Федерации коммерческому транспорту просто негде будет пройти техосмотр. Вторая пострадавшая категория — это люди, которые должны будут пройти процедуру при покупке автомобиля. Где им это сделать — тайна, покрытая мраком», — отмечает Шапарин.

«Ездят до последнего»

Еще одна проблема заключается в том, что не все автомобилисты могут вовремя распознать поломку машины, которая может привести к фатальным последствиям. Техосмотр же позволял выявлять скрытые дефекты и вовремя их устранять.

«Автомобилисты сейчас не так внимательны к своему транспорту, как раньше. Многие не знают, по каким признакам можно догадаться о скорой поломке автомобиля, и ездят до последнего, пока не глохнут посреди дороги. Техосмотр помогает вовремя отследить недочеты, которые говорят о скором выходе из строя некоторых деталей, и не допустить аварийной ситуации на дороге», — отмечает Волчек.

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И все-таки автомобилисты в России в большинстве своем проявляют сознательность и следят за своим автомобилем.

«Автомобиль стал сложней, его устройство, основные узлы, электронные системы — всё это требует уже специальных знаний, которые обычному человеку не нужны. При этом следить за техническим состоянием своего автомобиля проще, чем кажется. Достаточно два раза в год проходить диагностику и плановые ТО», — отмечает директор и сооснователь международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев. Он указывает, что, по данным его компании, клиенты в среднем трижды в год посещают сервис.

По словам специалиста, сегодня в любом автосервисе при диагностике предлагается более широкий список проверки узлов, чем предусмотрено действующими правилами техосмотра.