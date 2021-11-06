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Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой

В ГИБДД напомнили о необходимости подготовки к холодному сезону
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
2021-11-03 18:39:38">
2021-11-03 18:39:38
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В ГИБДД Москвы предупредили водителей о необходимости заранее подготовить автомобили к наступлению зимних холодов. Что можно проверить самостоятельно, для чего стоит заехать на СТО, как хранить летние шины и что нужно положить в багажник, рассказали «Известиям» специалисты.

Подготовка к зиме необходима для всех автомобилей, даже для самых современных, считают эксперты. В холодное время года проявляют себя поломки, которые обычно не так заметны при эксплуатации машины летом. В Госавтоинспекции рекомендуют перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы, а также поменять жидкость стеклоочистителя. Кроме того, в ведомстве напоминают о необходимости осмотреть зимние шины. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.

Села наша батарейка

В рамках подготовки автомобиля к зиме будет полезно проверить состояние всех узлов транспортного средства и заменить изношенные или с истекшим сроком службы. Чтобы в мороз мотор всегда заводился, необходимо заранее протестировать систему запуска двигателя.

Также стоит убедиться в работоспособности аккумулятора. Если при первых заморозках автомобиль стал заводиться медленнее обычного, допустимо сначала попробовать очистить и затянуть клеммы аккумулятора — возможно, они окислились или ослабли, а если это не поможет — подумать о замене АКБ, советуют в «Авито Авто».

Основной комплект
Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
Фото: Depositphotos/norgallery
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Гендиректор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко предупредил, что даже самые надежные аккумуляторы работают не более 6–7 лет.

«На СТО надо проверить плотность электролита. Потому что не все генераторы дают хороший заряд и могут иметь емкость не 100%, а 50–70%. В мороз мотор может просто не завестись», — отметил Пархоменко.

Перед холодами лучше заменить и старые свечи зажигания, предупредила в беседе с «Известиями» сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Вовремя остановиться — важно

Особое внимание Турсунова советует уделить тормозной системе. Автомобилистам стоит заранее убедиться в надежности задних и передних тормозных механизмов.

«Если эффективность усилия при торможении на осях разная, это может стать причиной заноса и аварии, особенно в гололед. Если по итогам тестов возникли сомнения в правильной работе тормозной системы, лучше всего заменить изношенные детали», — посоветовала эксперт.

Основной комплект
Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
Фото: Depositphotos/ArenaCreative

Кроме того, автомобилистам следует отслеживать плотность антифриза и наличие влаги в тормозной жидкости. А на машинах с пневмоподвеской важно следить за тем, скапливается ли конденсат в системе подачи воздуха, — он тоже может замерзнуть. Все замки и петли лучше всего заранее обработать специальными жидкостями, которые вытесняют влагу.

Специалисты «Авито Авто» советуют менять тормозную жидкость раз в два года. Если срок для смены уже подходит, будет правильным решением сделать это перед наступлением холодов.

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Что нужно проверить на СТО, а что можно самостоятельно

Учитывая сложность устройства современных автомобилей, самостоятельно заниматься диагностикой неполадок и ремонтом не так просто. Поэтому большую часть проверок стоит проводить на СТО, советуют эксперты.

Однако некоторые детали можно продиагностировать и заменить самим. Например, это относится к резинотехническим изделиям. На морозе «дубеют» щетки стеклоочистителей, что влияет на видимость на дороге. Обычно стандартные щетки изнашиваются уже за один год эксплуатации. В случае малейших повреждений на рабочей поверхности лобового стекла щетки изнашиваются еще быстрее.

Основной комплект
Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
Фото: Depositphotos/kurgu128
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«Щетки ветрового стекла, жидкость омывателя, форсунки омывателя фар и ветрового стекла, подогрев зеркал и стекол, воздушный и салонный фильтры — на некоторых моделях их можно проверить самостоятельно, так как они находятся в свободном доступе», — объяснила Турсунова.

Юрий Пархоменко добавил, что стеклоочистители стоит покупать особые, подготовленные к зиме.

«Они в специальной оплетке, не просто бескаркасные, все их поводки находятся в резиновом герметичном кожухе. Даже если на них намело снег и лед, то их можно спокойно отряхнуть и поехать дальше, они не замерзают», — посоветовал эксперт.

Зима близко — что делать?

Еще один обязательный этап сезонной подготовки автомобиля — замена технических жидкостей. В холодных регионах рекомендуют заменить масло на зимнее. Менее вязкое масло будет меньше густеть при минусовой температуре и сможет обеспечить более легкое проворачивание коленчатого вала при запуске двигателя. Впрочем, эта зима, по прогнозам синоптиков, будет в пределах климатической нормы.

Также обязательно нужно заменить стеклоомывающую жидкость, причем сделать это лучше еще до наступления заморозков.

Основной комплект
Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
Фото: Depositphotos/mikkolem
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«С приходом холодов в обычную летнюю омывайку можно постепенно начать подливать незамерзайку. Не обязательно сливать всю сразу, а делать это пошагово, постепенно повышая концентрацию незамерзайки», — сказал Пархоменко.

Простым, но крайне полезным решением станет обновление минимального набора автомобилиста на зимний вариант — например, можно положить в машину лопату, буксировочный трос, удобную щетку и скребок, зимнюю одежду и перчатки про запас.

Специалисты также напомнили, что перед наступлением холодов также стоит позаботиться об обработке силиконовым спреем дверных замков, петель и всех резиновых уплотнителей — это позволит снизить риск примерзания дверей при сильных морозах.

«Также при морозной зиме может пригодиться спрей-размораживатель замков — его, конечно, стоит хранить дома, а не в автомобиле», — подсказали эксперты.

Сколько живут шины

Если зимняя резина осталась с прошлых сезонов, перед монтажом стоит проверить, не появились ли на ней проколы и трещины. Эксперты «Авито Авто» рекомендуют убедиться, что глубина протектора составляет больше 4 мм — это минимальная безопасная граница, если из-за износа глубина протектора меньше, шины точно пора менять на новые.

Основной комплект
Основной комплект: что следует проверить в автомобиле перед зимой
Фото: Depositphotos/kalinovsky

Срок безопасной эксплуатации зимних покрышек составляет в среднем от пяти до десяти лет в зависимости от производителя и модели. Если резине больше десяти лет, но при этом она в хорошем состоянии, то согласно требованиям Технического регламента использовать ее все равно нельзя. Данные о дате выпуска выбиты на самих шинах.

«При этом неправильное хранение резины сокращает срок ее жизни», — рассказали в «Авито Авто». Именно поэтому после смены летних покрышек на зимние стоит позаботиться о том, где они будут храниться. Шины рекомендуют держать в сухом и темном помещении при температуре от +10 градусов. Шины без дисков правильно хранить в вертикальном положении, а на дисках можно сложить горизонтально.

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