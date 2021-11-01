В ГИБДД дали советы по подготовке автомобиля к зиме

Столичная Госавтоинспекция 1 ноября в своем официальном Telegram-канале напомнила автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону.

Так в ведомстве рекомендуют перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы, а также поменять жидкость стеклоочистителя.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют осмотреть шины для зимнего пользования. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.

Также необходимо проверить остаточную глубину протектора шин — если она составляет менее 4 мм, то передвигаться на таких покрышках в зимнее время опасно.

15 октября технический директор сети автосалонов Максим Рязанов сообщил, что готовить машину к зиме необходимо осенью. Самым важным пунктом подготовки является своевременная замена летней резины на зимнюю.

Эксперт отметил, что остальные мероприятия по подготовке машины к зимнему сезону являются добровольными, однако Рязанов рекомендовал проверить аккумулятор и при необходимости его заменить.

Кроме того, автовладельцам советуют проверить систему охлаждения и тормозную систему, а также заменить свечи зажигания.