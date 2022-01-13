Мега полис: ЦБ оценил подорожание ОСАГО в 48%

ОСАГО может подорожать на 21%, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке , сообщили «Известиям» в ЦБ. Отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Минфина, добавит к цене полиса еще 27% , оценили в регуляторе. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей. В Банке России поддерживают документ и полагают, что вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить лимит выплат и не ранее чем через год отменить учет износа деталей транспортного средства . В страховых компаниях сообщили, что ОСАГО может подорожать еще сильнее. Между тем первое изменение могут принять уже 1 января 2023 года.

Ценность полиса

Центробанк позитивно оценил законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей и об отмене учета износа деталей автомобиля . За счет этого вырастут компенсации пострадавшим, у виновника аварии усилится страховая защита, а также станет невозможно взыскать через суд с виновного разницу в стоимости новой детали и изношенной.

При этом вводить изменения следует поэтапно, чтобы не произошло резкого подорожания обязательной автогражданки, уверены в регуляторе. Сначала надо повысить лимит выплат по жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей , рассказали в пресс-службе Банка России. Там уточнили, что по предварительным оценкам первое нововведение потребует повышения тарифа по ОСАГО минимум на 21%, то есть в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей — как минимум на 27%, или примерно на 1444 рубля , учитывая, что средний размер премии по полису обязательной автогражданки на 23 декабря составил 5349 рублей.

Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей, или на 48%.

Мега полис Фото: ТАСС/Рюмин Александр

В страховых компаниях также поддержали нововведения. Средний износ деталей достигает 30–40%, сообщила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева. При этом средний возраст автомобиля в РФ составляет 12 лет, так что отмена учета износа окажет самое значительное влияние на тариф , согласен директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров. Однако нововведения повысят ценность ОСАГО для клиентов. Размер средней выплаты за счет них может вырасти на 20–25% , оценил руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.

При этом изменения не повлияют на стоимость каско, так как выплаты по этому полису уже включают в покрытие износ, а риск по жизни и здоровью является отдельным договором страхования, добавила Татьяна Кудрявцева.

Рост цены ОСАГО в том числе будет зависеть от того, коснется ли отмена износа автомобилей любого года выпуска. Однако подорожание составит десятки процентов , считает управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Он согласен, что изменения стоит вводить поэтапно, тогда это не вызовет негатива от повышения стоимости полиса. Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью логичная мера, однако отмена учета износа — спорна, в том числе из-за вероятного роста активности мошенников и количества автоподстав .

К росту мошенничества может привести и увеличение страховой суммы в случае ущерба жизни или здоровью. Так, например, преступники уже сейчас подделывают свидетельства о смерти, сообщил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что вопросы, касающиеся тарифов, необходимо адресовать в ЦБ.

По новым условиям

Повышение лимита будет способствовать получению справедливого возмещения пострадавшим и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО . На текущий момент доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке не превышает 10%, рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. По его мнению, эта мера приведет к подорожанию полиса на 20%, а отмена учета износа как минимум на 40% .

Руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников ожидает, что полис может подорожать даже сильнее: на 20–40% за счет лимитов и на 30–40% из-за второго нововведения . При этом сумма в 2 млн даже ниже аналогичного размера возмещения вреда жизни и здоровью во многих странах Европы.

Эти изменения выравнивают законодательство в России по ОСАГО и приближают его к мировым практикам. Однако отмена учета износа может частично поставить цену полиса в зависимость от подорожания запчастей, отметил заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин. По его словам, лимит выплат по жизни и здоровью планируют увеличить уже с 1 января 2023 года.

Мега полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В отличие от инициатив по либерализации тарифов, когда происходит перераспределение страховой премии между водителями в зависимости от аварийности, предложенные меры приведут к ощутимому росту стоимости ОСАГО , сообщила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. При подорожании повышается риск отказа водителей от покупки полиса, однако предлагаемые изменения позитивно скажутся на уровне страховой защиты и качестве ремонта.

Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в четыре раза может повысить размер страховых возмещений на 7–9%, а отказ от учета износа приведет к еще большему росту выплат — на 30–40% . За счет этого после принятия двух изменений средняя цена ОСАГО превысит 7 тыс. рублей, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.