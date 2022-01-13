Мега полис: ЦБ оценил подорожание ОСАГО в 48%
ОСАГО может подорожать на 21%, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке, сообщили «Известиям» в ЦБ. Отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Минфина, добавит к цене полиса еще 27%, оценили в регуляторе. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей. В Банке России поддерживают документ и полагают, что вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить лимит выплат и не ранее чем через год отменить учет износа деталей транспортного средства. В страховых компаниях сообщили, что ОСАГО может подорожать еще сильнее. Между тем первое изменение могут принять уже 1 января 2023 года.
Ценность полиса
Центробанк позитивно оценил законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей и об отмене учета износа деталей автомобиля. За счет этого вырастут компенсации пострадавшим, у виновника аварии усилится страховая защита, а также станет невозможно взыскать через суд с виновного разницу в стоимости новой детали и изношенной.
При этом вводить изменения следует поэтапно, чтобы не произошло резкого подорожания обязательной автогражданки, уверены в регуляторе. Сначала надо повысить лимит выплат по жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей, рассказали в пресс-службе Банка России. Там уточнили, что по предварительным оценкам первое нововведение потребует повышения тарифа по ОСАГО минимум на 21%, то есть в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей — как минимум на 27%, или примерно на 1444 рубля, учитывая, что средний размер премии по полису обязательной автогражданки на 23 декабря составил 5349 рублей.
Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей, или на 48%.
В страховых компаниях также поддержали нововведения. Средний износ деталей достигает 30–40%, сообщила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева. При этом средний возраст автомобиля в РФ составляет 12 лет, так что отмена учета износа окажет самое значительное влияние на тариф, согласен директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров. Однако нововведения повысят ценность ОСАГО для клиентов. Размер средней выплаты за счет них может вырасти на 20–25%, оценил руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.
При этом изменения не повлияют на стоимость каско, так как выплаты по этому полису уже включают в покрытие износ, а риск по жизни и здоровью является отдельным договором страхования, добавила Татьяна Кудрявцева.
Рост цены ОСАГО в том числе будет зависеть от того, коснется ли отмена износа автомобилей любого года выпуска. Однако подорожание составит десятки процентов, считает управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Он согласен, что изменения стоит вводить поэтапно, тогда это не вызовет негатива от повышения стоимости полиса. Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью логичная мера, однако отмена учета износа — спорна, в том числе из-за вероятного роста активности мошенников и количества автоподстав.
К росту мошенничества может привести и увеличение страховой суммы в случае ущерба жизни или здоровью. Так, например, преступники уже сейчас подделывают свидетельства о смерти, сообщил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.
В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что вопросы, касающиеся тарифов, необходимо адресовать в ЦБ.
По новым условиям
Повышение лимита будет способствовать получению справедливого возмещения пострадавшим и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО. На текущий момент доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке не превышает 10%, рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. По его мнению, эта мера приведет к подорожанию полиса на 20%, а отмена учета износа как минимум на 40%.
Руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников ожидает, что полис может подорожать даже сильнее: на 20–40% за счет лимитов и на 30–40% из-за второго нововведения. При этом сумма в 2 млн даже ниже аналогичного размера возмещения вреда жизни и здоровью во многих странах Европы.
Эти изменения выравнивают законодательство в России по ОСАГО и приближают его к мировым практикам. Однако отмена учета износа может частично поставить цену полиса в зависимость от подорожания запчастей, отметил заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин. По его словам, лимит выплат по жизни и здоровью планируют увеличить уже с 1 января 2023 года.
В отличие от инициатив по либерализации тарифов, когда происходит перераспределение страховой премии между водителями в зависимости от аварийности, предложенные меры приведут к ощутимому росту стоимости ОСАГО, сообщила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. При подорожании повышается риск отказа водителей от покупки полиса, однако предлагаемые изменения позитивно скажутся на уровне страховой защиты и качестве ремонта.
Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в четыре раза может повысить размер страховых возмещений на 7–9%, а отказ от учета износа приведет к еще большему росту выплат — на 30–40%. За счет этого после принятия двух изменений средняя цена ОСАГО превысит 7 тыс. рублей, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
Общий объем страховых выплат по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью в последние годы находился на уровне 8–9 млрд рублей. Если лимиты будут увеличены вчетверо, то размер выплат вырастет на 24–27 млрд рублей, что в пересчете на один полис составит 600–700 рублей, оценил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Правда, такое изменение косвенно приведет и к повышению выплат мошенникам за счет увеличения денежных потоков по ложным страховым случаям.