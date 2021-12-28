Плохое покрытие: будет ОСАГО компенсировать ущерб от ям

Большинство водителей готовы доплачивать за расширение ОСАГО и хотят, чтобы обязательная страховка покрывала ущерб от ям, упавших деревьев и сброшенного с крыши снега. Что мешает включить все эти распространенные происшествия в число страховых случаев и можно ли иначе застраховаться от сюрпризов, выяснили «Известия».

Ямы, деревья, снег, вандализм

Согласно исследованию, проведенному рабочей группой ОНФ «Защита прав автомобилистов» среди 1500 респондентов, большинство (85%) считает, что в обязательное страхование необходимо ввести так называемые дополнительные опции, которые в основном будут возмещать ущерб владельцу полиса.

Например, 69% опрошенных хотели бы за доплату к ОСАГО застраховать свой автомобиль от повреждений из-за ненадлежащего состояния дорог, 66% — из-за падения деревьев и дорожных конструкций, 60% — от противоправных действий третьих лиц. Еще 54% не отказались бы, чтобы «автогражданка» опционально покрывала ущерб при ремонте дорог, 53% — при падении наледи с крыш, а 46% — при затоплении.

В ожиданиях респондентов также повышенный лимит по ОСАГО, возможность установить стопроцентную компенсацию стоимости новых запчастей, опция экспресс-выплаты и включение в ОСАГО возможности выплаты, даже если у виновника ДТП нет страховки.

Плохое покрытие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кто заплатит за упавший на крышу машины снег

Такие «допы» могли бы облегчить процесс возмещения вреда, причиненного коммунальными службами. В марте 2021 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов даже внес на рассмотрение нижней палаты поправки в закон об ОСАГО, в которых говорилось о выплатах автомобилистам ущерба от ям и сосулек. Выплаты должны компенсировать страховые компании, а потом взыскивать средства с организаций, его причинивших. Необходимость подобной инициативы подтвердила координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова:

— Важно, чтобы дорожные и коммунальные службы тоже несли ответственность перед третьими лицами, пешеходами и автомобилистами за ненадлежащее выполнение ремонтных работ на дороге или плохо почищенный тротуар, на котором люди ломают ноги, или за упавшее на авто или голову дерево, за которым неправильно следили. Подобная практика, кстати, существует в ряде европейских стран уже долгие годы. Та компания, на балансе которой находится объект, или которая ведет работы, нанесшие вред здоровью, жизни или имуществу человека, возмещает ущерб по своей страховке. И людям не приходится годами мотаться по судам.

Плохое покрытие Фото: агентство городских новостей «Москва»

Потребуют изменений в законодательстве

ОСАГО — это обязательный страховой продукт, ценообразование и его условия напрямую зависят от Центрального банка Российской Федерации, рассказала product owner страховых продуктов «Банки.ру» Юлия Корнеева.

Для того чтобы инициатива Нилова могла быть одобрена, необходимо проделать большую работу, вплоть до изменения законодательства.

«Инициативы, связанные с введением дополнительных опций в ОСАГО, требуют тщательного изучения и детального обсуждения и потребуют в том числе изменений в законодательстве, — пояснили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). — В настоящее время страховщики предлагают покрытие соответствующих рисков в рамках договора каско».

— К сожалению, включение большинства подобных опций в договор ОСАГО невозможно, поскольку они не связаны со страхованием гражданской ответственности, то есть ответственности собственника транспортного средства перед третьими лицами, — прокомментировал результаты исследования адвокат и партнер Международной коллегии адвокатов J&S Legal counsels and trustees Константин Ерохин.

Плохое покрытие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Страховка от всех случаев. Дорого

Юристы и страховщики говорят, что большинство из перечисленных в исследовании пожеланий можно оформить, заключив договор каско.

— Стандартная программа каско включает повреждения из-за качества дорожного покрытия, падения предметов, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, выплаты, если у виновника нет ОСАГО, и компенсацию стоимости запчастей без учета износа, — утверждает управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Каско включает страхование автомобиля от множества различных угроз. Но стоимость такой страховки не всем по карману, и нет возможности застраховать таким образом каждую машину.

«Проблема в том, что по каско у нас в стране застраховано чуть более 7% автовладельцев, — добавила Каблинова. — Эта страховка стоит дорого, а многие и не могут ею застраховаться, так как для возрастных автомобилей такая возможность часто просто отсутствует».

Плохое покрытие Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Каско, только маленькое

На рынке страхования есть продукт, который у многих страховых называется мини-каско — недорогая страховка с узким профилем. При этом, как объяснила «Известиям» руководитель направления страхового контента «Банки.ру» Ольга Котенева, интересна мини-каско тем, что ее можно купить для оформления кредита или на возрастные машины.

Речь идет, например, о возмещении расходов на ремонт при ДТП по вине других водителей или о возмещении за виновника аварии, у которого нет полиса ОСАГО, или он поддельный. Есть страховка и от падения на крышу автомобиля сосулек и снега.

«На рынке встречаются программы каско, покрывающие только угон и полную гибель автомобиля, после которого ремонт экономически нецелесообразен. Это экономвариант, защищающий только от наиболее серьезных рисков. Скидка по такой программе может достигать 70% от стандартной каско , — рассказал Сергей Демидов. — Но на такие программы редко приходится больше 3–5% договоров каско в портфеле страховой компании».

Впрочем, спрос на мини-каско в России начал расти: по данным экспертов онлайн-сервиса по выбору страховых продуктов « Страховка.ру » , за последний год он увеличился на 68%.

Плохое покрытие Фото: агентство городских новостей «Москва»

Можно ли расширить лимит «автогражданки»

В довесок к обязательной страховке у страховщиков есть такой продукт, как ДСАГО — добровольное страхование автогражданской ответственности. В том случае, если владелец полиса ДСАГО стал виновником аварии и повредил чужой очень дорогой автомобиль, нужную сумму, превышающую лимит ОСАГО, выплатит его страховая компания. Это то, что можно назвать расширением лимита «автогражданки».

«Федеральным законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств уже установлены правила, тарифы, ставки и пределы ответственности. И закон един для всех. Это некий базис, тот минимум, который необходим в страховании автовладельцам. Возможность же подключать к этому минимуму дополнительных услуг имеется у любого автовладельца: компании предлагают полисы ДСАГО», — разъяснила адвокат Яна Теплякова.

Плохое покрытие Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Приведут к увеличению стоимости полисов

Страховые компании в ближайшее время вряд ли начнут предлагать дополнительные опции к ОСАГО, но при этом аналогичные продукты можно получить в предложениях каско и сегодня. Если же поправки, предложенные Ниловым, будут приняты, полис ОСАГО может значительно подорожать, опасаются эксперты.

«Такие опции приведут к увеличению стоимости стандартного ОСАГО и, вероятно, страховщики будут этим злоупотреблять, то есть навязывать дополнительные опции, — поделился с «Известиями» юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. — Считаю, что законодательство в настоящее время позволяет автомобилисту и так заключить договор добровольного страхования и тем самым обезопасить себя от различных рисков, поэтому введение дополнительных опций необязательно».