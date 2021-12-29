«Новое регулирование по ОСАГО может увеличить цену полиса до 60%»
Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут повысить цену полиса до 60% для некоторых потребителей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. рублей. Игроки рынка и ЦБ поддержали инициативу Минфина, законопроект может появиться в I квартале 2022-го, а предложение Банка России по расширению тарифов примут в ближайшее время. Также глава ВСС отметил, что в новом году ожидает роста рынка страхования на 5–8%, активного развития хэджирования экологических рисков и киберрисков, выхода на маркетплейсы и появления упрощенных продуктов по инвестиционному страхованию для неквалифицированных инвесторов.
Сегменты роста
— Какие основные тенденции развития страхового рынка вы можете выделить по итогам 2021 года?
— Основная тенденция в том, что 2021 год стал рекордным за последние восемь лет по сборам, по новациям, которые произошли на рынке, и по модернизации самого страхования. Главный рост по итогам года покажут страхование жизни и полисы от несчастных случаев и болезней. Двузначные проценты прироста премий также ожидаются по ДМС и каско. Объем сборов страховщиков в 2021 году превысит 1,8 трлн рублей, а на страхование жизни придется около 500 млрд рублей.
— Какие в 2021 году появились новые продукты и какие сегменты стали развиваться наиболее активно?
— Появилось очень много новых продуктов, связанных с IT, в том числе по страхованию киберрисков. Кроме того, население стало массово использовать маркетплейс, агрегатор, созданный Центральным банком, на котором можно купить различные финансовые продукты. В сфере страхования там уже представлены полисы ОСАГО, в ближайшее время появится покрытие по выездному туризму и скоро могут добавить добровольное медицинское страхование. Раньше через маркетплейсы продавали гораздо меньше, так как было непонятно, какая будет комиссия и через кого покупают клиенты, но условия отрегулировались.
Также из новых продуктов появляется страхование на основе фактического использования, страхование «умных домов», а пандемия стимулирует спрос на полисы для покрытия реабилитации после перенесенных заболеваний. Кроме того, в течение года был высокий интерес на индивидуальный ДМС.
Игорь Юргенс
— 2021 год был рекордным для страхования за последние восемь лет. Какого роста рынка вы ожидаете в 2022-м?
— Есть целый ряд макроэкономических опасений, также по стране падает покупательная способность домохозяйств, и это отразится на рынке. Внешние риски и напряжение на границах тоже могут повлиять на ожидания и опасения людей. Однако если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост, который предсказывают Минэкономразвития и правительство, продолжится, то можно ожидать и роста рынка страхования на 5–8% в 2022 году.
— Какие основные продукты и сегменты будут развиваться, на ваш взгляд?
— Будут продолжать развиваться основные виды страхования. При этом изменилась парадигма, когда президент объявил о цели достигнуть углеродной нейтральности в 2060 году, для этого мы планируем расширять покрытие экологических рисков. Сейчас оно обязательно только для нефтяников и ряда опасных производств, но некоторые отрасли промышленности должны это сделать в соответствии с принципами ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Также ожидаем активного развития страхования «по подписке».
Серая зона
— Какие проблемы вы видите сейчас на рынке?
— Некоторые законодательные ограничения не позволяют страховщикам получить полную информацию из систем и баз данных, которая необходима для урегулирования убытков. Поэтому нужно наладить доступ к государственным информационным системам, городским камерам видеонаблюдения, базам данных медицинских учреждений, органов ЗАГС и ФСС.
Также сохраняются проблемы с тарификацией ОСАГО из-за высокой убыточности по отдельным сегментам, например такси, автобусам, молодым водителям, каршерингу. Это создает сложности с доступностью полисов и активизирует деятельность страховых мошенников.
— Каков общий объем мошенничества на рынке страхования в этом году?
— По нашим данным, на текущий момент 89% мошенничества приходится на ОСАГО: подставные аварии, страхование задним числом и так далее, 6% — на каско, так как полисы дороже, а проверок при урегулировании больше. На имущество — порядка 2%. За девять месяцев страховщики подали в полицию 7152 заявления о мошенничестве на сумму 3,7 млрд рублей. И это только выявленные преступления. В целом компании считают, что порядка 20% всех страховых выплат переводят мошенникам.
Дорогая защита
— Минфин планирует увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат по ОСАГО. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
— Да, это будет положительным фактором для потребителя. Когда закон об ОСАГО принимался, выплаты по жизни составляли всего 150 тыс., сейчас они достигают 500 тыс. рублей, поэтому клиенты начинают всё больше обращаться, как и мошенники. Увеличение компенсации ущерба до 2 млн и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО, но и повысят стоимость полиса. Поэтому мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования.
— На сколько это может увеличить стоимость полиса в среднем?
— Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО.
— В октябре ЦБ также предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО. Когда, на ваш взгляд, могут вступить в силу предложения Банка России и Минфина?
— Центральный банк отвечает за расширение тарифного коридора, ведомство уже подготовило проект указания и отправило его для регистрации в Министерство юстиции. Обычно перед регистрацией проходит от одного до двух месяцев, поэтому документ могут принять уже в ближайшее время.
— В начале следующего года?
— Да, мы на это рассчитываем.
Что касается предложения Минфина, он должен внести соответствующий законопроект. Сейчас идет расчет, на сколько возможно повысить цену полиса. ОСАГО — это социальный вид страхования, последние четыре года средняя стоимость сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. Увеличение этой суммы для некоторых семейных бюджетов может быть существенным, поэтому поправки в закон об ОСАГО должны это предусмотреть. Мы ожидаем появление законопроекта в I квартале 2022-го, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут.
— Как вы считаете, нужно ли продолжать либерализацию ОСАГО?
— Оно либерализовано в странах, на которые мы равняемся. В европейских государствах и в развитых азиатских устанавливают максимальные границы. Причем потребители сами выбирают наполнение полиса, поэтому тариф зависит не только от страховщика, но и от этих опций. Мы поддерживаем тенденцию дальнейшей либерализации.
— В III квартале значительно выросла цена полисов каско — примерно на 30%, по данным ЦБ. Ожидаете ли вы дальнейшего подорожания полиса?
— Это будет зависеть от ситуации на мировых рынках. В России порядка 75% новых проданных автомобилей импортные. Поэтому если уровень инфляции высокий и стоимость западных и азиатских машин растет, то и цена каско будет повышаться. Кроме того, возникают сложности с поставками полупроводников, из-за ковида контейнеровозы застревают в портах, и проблемы до сих пор остаются, люди записываются на приобретение машин, которые дорожают.
Страховщики всё чаще предлагают продукты с франшизой и с исключениями, за счет этого средняя стоимость полиса растет не так сильно, как цена на автомобили, но по итогам 2021 года тариф всё равно увеличится по сравнению с 2020-м.
Инвестподход
— Как повлияет на рынок введение нового регулирования по ИСЖ и НСЖ?
— Мы сейчас обсуждаем это с Центральным банком. Для потребителя продукт страхования жизни должен быть понятен, несложен и предсказуем. Если клиенту обещают доход 12–15%, то ему должно быть понятно, на чем он основан, почему он может снизиться, если упадет рынок и так далее. Введение категории квалифицированного инвестора, конечно, притормозит этот сегмент, однако страховщики могут начать предлагать более простые и долгосрочные инструменты или «коробочные продукты». Правительство и ЦБ заинтересованы в так называемых длинных деньгах, которые потребитель вложил на долгие годы. Такими средствами во всем мире оперируют только страховщики жизни и негосударственные пенсионные фонды, поэтому предусматривается целый ряд мер для стимулирования подобных вложений. Мы надеемся, что в долгосрочном плане рынок будет прирастать.
— Минфин предложил создать долевое страхование жизни, чтобы оно смогло частично заменить сложные продукты ИСЖ и НСЖ. Как вы считаете, поможет ли запуск этого инструмента компенсировать снижение по сборам после изменений в регулировании?
— В основном долевое страхование жизни будет требовать довольно высокой квалификации клиентов, ведь при таком инвестировании они делят риск со страховщиком. Я не думаю, что продукт займет значительную долю на рынке. При этом если в нем не будет каких-то сложных структурных продуктов, фьючерсов и так далее, то доступ к нему можно предоставить и неквалифицированным инвесторам.
Полис-контроль
— Поддерживаете ли вы введение обязательного информирования клиентов об основных характеристиках полисов?
— Да, мы поддерживаем такие требования, потому что иначе это обман клиента. Всероссийский союз страховщиков уже ввел такой пункт в собственный стандарт продаж, однако на 80% продуктами торгуют банки. Им надо скорее продать, в том числе страховку наряду с депозитом, и иногда они неправильно информируют потребителя, что приводит к мисселингу. Мы вместе с Ассоциацией банков России будем этим заниматься.
— ФАС и ЦБ предлагают ввести минимальные требования к продуктам кредитного страхования. Видите ли вы в этом риски или негативную сторону?
— В ряде случаев кредитное страхование не имеет клиентской ценности. Скорректировать работу страховщиков и банкиров можно и нужно, потому что доля комиссионных в этом виде достигает 60% и более, то есть страховщик получает меньше, чем банк, который продал такой полис. Покрытие в кредитном страховании должно быть достаточным, поэтому мы поддерживаем инициативу ЦБ и ФАС.