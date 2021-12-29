«Новое регулирование по ОСАГО может увеличить цену полиса до 60%»

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут повысить цену полиса до 60% для некоторых потребителей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс . Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. рублей. Игроки рынка и ЦБ поддержали инициативу Минфина, законопроект может появиться в I квартале 2022-го, а предложение Банка России по расширению тарифов примут в ближайшее время. Также глава ВСС отметил, что в новом году ожидает роста рынка страхования на 5–8%, активного развития хэджирования экологических рисков и киберрисков, выхода на маркетплейсы и появления упрощенных продуктов по инвестиционному страхованию для неквалифицированных инвесторов.

Сегменты роста

— Какие основные тенденции развития страхового рынка вы можете выделить по итогам 2021 года?

— Основная тенденция в том, что 2021 год стал рекордным за последние восемь лет по сборам, по новациям, которые произошли на рынке, и по модернизации самого страхования . Главный рост по итогам года покажут страхование жизни и полисы от несчастных случаев и болезней. Двузначные проценты прироста премий также ожидаются по ДМС и каско. Объем сборов страховщиков в 2021 году превысит 1,8 трлн рублей, а на страхование жизни придется около 500 млрд рублей .

— Какие в 2021 году появились новые продукты и какие сегменты стали развиваться наиболее активно?

— Появилось очень много новых продуктов, связанных с IT, в том числе по страхованию киберрисков. Кроме того, население стало массово использовать маркетплейс , агрегатор, созданный Центральным банком, на котором можно купить различные финансовые продукты. В сфере страхования там уже представлены полисы ОСАГО, в ближайшее время появится покрытие по выездному туризму и скоро могут добавить добровольное медицинское страхование. Раньше через маркетплейсы продавали гораздо меньше, так как было непонятно, какая будет комиссия и через кого покупают клиенты, но условия отрегулировались.

Также из новых продуктов появляется страхование на основе фактического использования, страхование «умных домов», а пандемия стимулирует спрос на полисы для покрытия реабилитации после перенесенных заболеваний . Кроме того, в течение года был высокий интерес на индивидуальный ДМС.

Новое регулирование по ОСАГО Игорь Юргенс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— 2021 год был рекордным для страхования за последние восемь лет. Какого роста рынка вы ожидаете в 2022-м?

— Есть целый ряд макроэкономических опасений, также по стране падает покупательная способность домохозяйств, и это отразится на рынке. Внешние риски и напряжение на границах тоже могут повлиять на ожидания и опасения людей. Однако если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост, который предсказывают Минэкономразвития и правительство, продолжится, то можно ожидать и роста рынка страхования на 5–8% в 2022 году .

— Какие основные продукты и сегменты будут развиваться, на ваш взгляд?

— Будут продолжать развиваться основные виды страхования . При этом изменилась парадигма, когда президент объявил о цели достигнуть углеродной нейтральности в 2060 году, для этого мы планируем расширять покрытие экологических рисков . Сейчас оно обязательно только для нефтяников и ряда опасных производств, но некоторые отрасли промышленности должны это сделать в соответствии с принципами ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Также ожидаем активного развития страхования «по подписке».

Серая зона

— Какие проблемы вы видите сейчас на рынке?

— Некоторые законодательные ограничения не позволяют страховщикам получить полную информацию из систем и баз данных, которая необходима для урегулирования убытков. Поэтому нужно наладить доступ к государственным информационным системам, городским камерам видеонаблюдения, базам данных медицинских учреждений, органов ЗАГС и ФСС .

Также сохраняются проблемы с тарификацией ОСАГО из-за высокой убыточности по отдельным сегментам, например такси, автобусам, молодым водителям, каршерингу. Это создает сложности с доступностью полисов и активизирует деятельность страховых мошенников.

Новое регулирование по ОСАГО Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Каков общий объем мошенничества на рынке страхования в этом году?

— По нашим данным, на текущий момент 89% мошенничества приходится на ОСАГО : подставные аварии, страхование задним числом и так далее, 6% — на каско, так как полисы дороже, а проверок при урегулировании больше. На имущество — порядка 2%. За девять месяцев страховщики подали в полицию 7152 заявления о мошенничестве на сумму 3,7 млрд рублей. И это только выявленные преступления. В целом компании считают, что порядка 20% всех страховых выплат переводят мошенникам.

Дорогая защита

— Минфин планирует увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат по ОСАГО. Поддерживаете ли вы эту инициативу?

— Да, это будет положительным фактором для потребителя . Когда закон об ОСАГО принимался, выплаты по жизни составляли всего 150 тыс., сейчас они достигают 500 тыс. рублей, поэтому клиенты начинают всё больше обращаться, как и мошенники. Увеличение компенсации ущерба до 2 млн и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО, но и повысят стоимость полиса . Поэтому мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования.

— На сколько это может увеличить стоимость полиса в среднем?

— Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей . При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО.

— В октябре ЦБ также предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО. Когда, на ваш взгляд, могут вступить в силу предложения Банка России и Минфина?

— Центральный банк отвечает за расширение тарифного коридора, ведомство уже подготовило проект указания и отправило его для регистрации в Министерство юстиции. Обычно перед регистрацией проходит от одного до двух месяцев, поэтому документ могут принять уже в ближайшее время .

Новое регулирование по ОСАГО Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— В начале следующего года?

— Да, мы на это рассчитываем.

Что касается предложения Минфина, он должен внести соответствующий законопроект. Сейчас идет расчет, на сколько возможно повысить цену полиса. ОСАГО — это социальный вид страхования, последние четыре года средняя стоимость сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. Увеличение этой суммы для некоторых семейных бюджетов может быть существенным, поэтому поправки в закон об ОСАГО должны это предусмотреть. Мы ожидаем появление законопроекта в I квартале 2022-го, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут .

— Как вы считаете, нужно ли продолжать либерализацию ОСАГО?

— Оно либерализовано в странах, на которые мы равняемся. В европейских государствах и в развитых азиатских устанавливают максимальные границы. Причем потребители сами выбирают наполнение полиса, поэтому тариф зависит не только от страховщика, но и от этих опций. Мы поддерживаем тенденцию дальнейшей либерализации.

— В III квартале значительно выросла цена полисов каско — примерно на 30%, по данным ЦБ. Ожидаете ли вы дальнейшего подорожания полиса?

— Это будет зависеть от ситуации на мировых рынках. В России порядка 75% новых проданных автомобилей импортные. Поэтому если уровень инфляции высокий и стоимость западных и азиатских машин растет, то и цена каско будет повышаться. Кроме того, возникают сложности с поставками полупроводников, из-за ковида контейнеровозы застревают в портах, и проблемы до сих пор остаются, люди записываются на приобретение машин, которые дорожают.

Страховщики всё чаще предлагают продукты с франшизой и с исключениями, за счет этого средняя стоимость полиса растет не так сильно, как цена на автомобили, но по итогам 2021 года тариф всё равно увеличится по сравнению с 2020-м.

Инвестподход

— Как повлияет на рынок введение нового регулирования по ИСЖ и НСЖ?

— Мы сейчас обсуждаем это с Центральным банком. Для потребителя продукт страхования жизни должен быть понятен, несложен и предсказуем. Если клиенту обещают доход 12–15%, то ему должно быть понятно, на чем он основан, почему он может снизиться, если упадет рынок и так далее. Введение категории квалифицированного инвестора, конечно, притормозит этот сегмент, однако страховщики могут начать предлагать более простые и долгосрочные инструменты или «коробочные продукты» . Правительство и ЦБ заинтересованы в так называемых длинных деньгах, которые потребитель вложил на долгие годы. Такими средствами во всем мире оперируют только страховщики жизни и негосударственные пенсионные фонды, поэтому предусматривается целый ряд мер для стимулирования подобных вложений. Мы надеемся, что в долгосрочном плане рынок будет прирастать.

Новое регулирование по ОСАГО Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Минфин предложил создать долевое страхование жизни, чтобы оно смогло частично заменить сложные продукты ИСЖ и НСЖ. Как вы считаете, поможет ли запуск этого инструмента компенсировать снижение по сборам после изменений в регулировании?

— В основном долевое страхование жизни будет требовать довольно высокой квалификации клиентов , ведь при таком инвестировании они делят риск со страховщиком. Я не думаю, что продукт займет значительную долю на рынке . При этом если в нем не будет каких-то сложных структурных продуктов, фьючерсов и так далее, то доступ к нему можно предоставить и неквалифицированным инвесторам.

Полис-контроль

— Поддерживаете ли вы введение обязательного информирования клиентов об основных характеристиках полисов?

— Да, мы поддерживаем такие требования, потому что иначе это обман клиента . Всероссийский союз страховщиков уже ввел такой пункт в собственный стандарт продаж, однако на 80% продуктами торгуют банки. Им надо скорее продать, в том числе страховку наряду с депозитом, и иногда они неправильно информируют потребителя, что приводит к мисселингу . Мы вместе с Ассоциацией банков России будем этим заниматься.

Новое регулирование по ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— ФАС и ЦБ предлагают ввести минимальные требования к продуктам кредитного страхования. Видите ли вы в этом риски или негативную сторону?