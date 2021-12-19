 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач объяснил потерю аппетита при «Омикроне» высокой температурой
Мир
Украина пожаловалась Западу на отсутствие наступательного оружия
Мир
Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами
Общество
Российский бизнесмен был экстрадирован из Швейцарии в США
Мир
Власти Нидерландов ввели локдаун из-за «Омикрон»-штамма COVID-19
Мир
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
Мир
Грушко назвал предложение РФ гарантий безопасности «моментом истины»
Происшествия
В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма
Спорт
Сломавший ногу в бою Вильданов заявил об ожидании реванша
Общество
Кириенко рассказал о развитии креативных индустрий в России
/

Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее

Чем искусственный интеллект и камеры наблюдения могут помочь московским водителям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее
2021-12-17 17:21:15">
2021-12-17 17:21:15
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве протестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта. Это следует из документов конкурса на апробацию сервиса, объявленного одной из структур столичной мэрии. Ресурс, получающий информацию с городских камер, рассчитан на работу именно во дворах — в этом будет его отличие от других подобных приложений, сказали «Известиям» в московском департаменте информационных технологий. Нововведение поможет сократить время поиска парковочных мест рядом с домами в два раза, прогнозируют эксперты. Но они отмечают, что поставить под видеоконтроль всю подходящую для стоянки дворовую территорию будет непросто.

Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами
В столице изменятся тарифы на парковку

Обзор окрестностей

АО «Электронная Москва», подотчетное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, объявило конкурс на тестирование технологии, позволяющей с помощью искусственного интеллекта анализировать занятость парковочных мест, расположенных рядом с жилыми домами (на придомовых территориях). Это следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, «Известия» ознакомились с ней. Выявлять свободные и занятые парковочные места искусственный интеллект будет, «просматривая» картинку с камер видеонаблюдения, — точность их обнаружения должна составлять не менее 85%, следует из технического задания конкурса. При этом исполнитель проекта получит доступ к изображению с городских камер наблюдения.

Умный двор
Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Стартовая цена закупки — чуть менее 6,2 млн рублей. Рассмотреть поданные на конкурс заявки «Электронная Москва» намерена уже на следующей неделе. После проведения эксперимента московские власти хотят оценить эффективность выбранного решения и целесообразность его внедрения, отмечено в материалах конкурса. Эксперимент пройдет на пяти площадках — в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Новой Москве и Зеленограде.

Два к одному: объединят ли в Москве и Петербурге парковочные приложения
Интеграцию транспортных систем обсуждают в столицах больше года

«Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ДИТ. — Благодаря внедрению сервиса горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн, в мобильном приложении «Электронный дом».

Сервис также покажет, какие места предназначены для людей с ограниченными возможностями, а какие — для спецтехники. Госномер и иная информация о транспортном средстве анализироваться не будут, также отметили в департаменте.

Там рассказали, что системы смарт-паркинга есть и в других странах, например, в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии; пилотировались такие системы и в других российских городах.

Сумбур и хаос

Мобильные приложения в Москве и не только в ней уже позволяют находить специальные сервисы, например, «Яндекс. Парковка». Но такие решения выдают пользователям только информацию о местах вдоль дорог, чаще всего — на платных парковках, утверждают в ДИТ. Решение, которое будет тестироваться в рамках нового контракта, направлено на информирование жителей многоквартирных домов о наличии парковочных мест в их дворах, на придомовой территории, которая не относится к дорогам, объяснили разницу в департаменте.

Умный двор
Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом Москва активно использует технологии искусственного интеллекта. Так, видеоаналитика в городской системе наблюдения уже сейчас помогает городским службам выявлять 12 типов нарушений в сфере ЖКХ, в том числе переполненные мусорные контейнеры, ямы на дорогах и неубранный снег. Внедрение сервиса онлайн-мониторинга парковочных мест станет логичным продолжением развития городской системы видеонаблюдения, надеются в ДИТ.

Машине — место: в России усилился дефицит парковок в новостройках
Что стало причиной и как можно решить проблему

— В условиях тотального дефицита свободного времени, в котором живут столичные жители, появление такой опции в приложении «Электронный дом» будет полезным дополнением. В среднем летом автолюбитель тратит на поиски парковки около 10 минут, зимой — около 20. Система позволит экономить людям до 5–10 минут, то есть в два раза, подсчитал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

На одно место

Поиск свободных парковочных мест — острая и актуальная проблема для крупных городов, отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Автоматизация поиска позволяет горожанам экономить время, а городским властям — снизить трафик на дорогах. В поиске свободной парковки машины кружат по улицам, причем движутся медленнее потока, объяснил он.

— Как показывает мировой опыт, легче всего вводить такие системы там, где дороги и придомовые территории обустраиваются с нуля — в этом случае в асфальт устанавливаются специальные датчики, сигнализирующие о занятости парковочных мест, — рассказал эксперт.

Использование камер для поиска свободной стоянки имеет свою специфику, отмечает Андрей Ионин. «Московские дворы — это сумбур», и чтобы рассмотреть все парковки, потребуется большое количество камер, что, в свою очередь, может повлиять на стоимость массового внедрения такого решения, считает он. Кроме того, в отличие от улиц, где машины могут встать строго в определенных местах, парковка во дворах достаточно хаотична, автовладельцы не стремятся соблюдать какие-то границы. Поэтому, чтобы определить, свободно место или нет, потребуется искусственный интеллект с недюжинными способностями, рассуждает эксперт.

Умный двор
Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
С легким паркингом: в Москве хотят запустить «гаражную реновацию» ​​​​​​​
Людям предложили дать выбор — получить за снесенный гараж машино-место либо денежную компенсацию

Андрей Ионин обращает внимание и на то, что с помощью приложения пользователь начнет искать место за несколько минут до парковки. Но та же система может направить на это место и другого водителя. «При этом бронировать места нельзя», — замечает аналитик.

Для больших городов такая система действительно может оказаться необходимой, в данном случае наличие мобильных приложений и возможности искусственного интеллекта будут играть только на пользу горожанам, более того, сервис позволит выявлять случаи неправомерного использования парковочных мест, считает Илья Жарский. Он может быть полезен тем же людям с ограниченными возможностями, которые, например, не могут занять предназначенное им место, считает он. Но если система будет работать нечетко и не сразу выдавать верные результаты, то интерес автолюбителей к ней будет невелик, считает эксперт.

Работа сервиса наиболее полезна именно во дворах, и именно в них необходимо вести в будущем работы по ее усовершенствованию, добавляет Илья Жарский. Тем более что для этого созданы соответствующие, уже работающие сервисы, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021