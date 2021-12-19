Умный двор: поиск парковочного места у дома станет проще и быстрее

В Москве протестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта . Это следует из документов конкурса на апробацию сервиса, объявленного одной из структур столичной мэрии. Ресурс, получающий информацию с городских камер, рассчитан на работу именно во дворах — в этом будет его отличие от других подобных приложений, сказали «Известиям» в московском департаменте информационных технологий . Нововведение поможет сократить время поиска парковочных мест рядом с домами в два раза, прогнозируют эксперты. Но они отмечают, что поставить под видеоконтроль всю подходящую для стоянки дворовую территорию будет непросто.

Обзор окрестностей

АО «Электронная Москва», подотчетное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, объявило конкурс на тестирование технологии, позволяющей с помощью искусственного интеллекта анализировать занятость парковочных мест, расположенных рядом с жилыми домами (на придомовых территориях). Это следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, «Известия» ознакомились с ней. Выявлять свободные и занятые парковочные места искусственный интеллект будет, «просматривая» картинку с камер видеонаблюдения, — точность их обнаружения должна составлять не менее 85%, следует из технического задания конкурса. При этом исполнитель проекта получит доступ к изображению с городских камер наблюдения.

Умный двор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Стартовая цена закупки — чуть менее 6,2 млн рублей. Рассмотреть поданные на конкурс заявки «Электронная Москва» намерена уже на следующей неделе . После проведения эксперимента московские власти хотят оценить эффективность выбранного решения и целесообразность его внедрения, отмечено в материалах конкурса. Эксперимент пройдет на пяти площадках — в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Новой Москве и Зеленограде.

«Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ДИТ. — Благодаря внедрению сервиса горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн, в мобильном приложении «Электронный дом ».

Сервис также покажет, какие места предназначены для людей с ограниченными возможностями, а какие — для спецтехники. Госномер и иная информация о транспортном средстве анализироваться не будут, также отметили в департаменте.

Там рассказали, что системы смарт-паркинга есть и в других странах, например, в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии; пилотировались такие системы и в других российских городах .

Сумбур и хаос

Мобильные приложения в Москве и не только в ней уже позволяют находить специальные сервисы, например, «Яндекс. Парковка». Но такие решения выдают пользователям только информацию о местах вдоль дорог , чаще всего — на платных парковках, утверждают в ДИТ. Решение, которое будет тестироваться в рамках нового контракта, направлено на информирование жителей многоквартирных домов о наличии парковочных мест в их дворах , на придомовой территории, которая не относится к дорогам, объяснили разницу в департаменте.

Умный двор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом Москва активно использует технологии искусственного интеллекта. Так, видеоаналитика в городской системе наблюдения уже сейчас помогает городским службам выявлять 12 типов нарушений в сфере ЖКХ, в том числе переполненные мусорные контейнеры, ямы на дорогах и неубранный снег. Внедрение сервиса онлайн-мониторинга парковочных мест станет логичным продолжением развития городской системы видеонаблюдения, надеются в ДИТ.

— В условиях тотального дефицита свободного времени, в котором живут столичные жители, появление такой опции в приложении «Электронный дом» будет полезным дополнением. В среднем летом автолюбитель тратит на поиски парковки около 10 минут, зимой — около 20. Система позволит экономить людям до 5–10 минут, то есть в два раза , подсчитал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

На одно место

Поиск свободных парковочных мест — острая и актуальная проблема для крупных городов, отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Автоматизация поиска позволяет горожанам экономить время, а городским властям — снизить трафик на дорогах. В поиске свободной парковки машины кружат по улицам, причем движутся медленнее потока , объяснил он.

— Как показывает мировой опыт, легче всего вводить такие системы там, где дороги и придомовые территории обустраиваются с нуля — в этом случае в асфальт устанавливаются специальные датчики, сигнализирующие о занятости парковочных мест, — рассказал эксперт.

Использование камер для поиска свободной стоянки имеет свою специфику, отмечает Андрей Ионин. «Московские дворы — это сумбур», и чтобы рассмотреть все парковки, потребуется большое количество камер, что, в свою очередь, может повлиять на стоимость массового внедрения такого решения , считает он. Кроме того, в отличие от улиц, где машины могут встать строго в определенных местах, парковка во дворах достаточно хаотична, автовладельцы не стремятся соблюдать какие-то границы. Поэтому, чтобы определить, свободно место или нет, потребуется искусственный интеллект с недюжинными способностями , рассуждает эксперт.

Умный двор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Андрей Ионин обращает внимание и на то, что с помощью приложения пользователь начнет искать место за несколько минут до парковки. Но та же система может направить на это место и другого водителя . «При этом бронировать места нельзя», — замечает аналитик.

Для больших городов такая система действительно может оказаться необходимой, в данном случае наличие мобильных приложений и возможности искусственного интеллекта будут играть только на пользу горожанам, более того, сервис позволит выявлять случаи неправомерного использования парковочных мест, считает Илья Жарский. Он может быть полезен тем же людям с ограниченными возможностями, которые, например, не могут занять предназначенное им место , считает он. Но если система будет работать нечетко и не сразу выдавать верные результаты, то интерес автолюбителей к ней будет невелик, считает эксперт.

Работа сервиса наиболее полезна именно во дворах, и именно в них необходимо вести в будущем работы по ее усовершенствованию, добавляет Илья Жарский. Тем более что для этого созданы соответствующие, уже работающие сервисы, заключил он.