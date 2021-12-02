Два к одному: объединят ли в Москве и Петербурге парковочные приложения

С 1 декабря зона платной парковки в Санкт-Петербурге увеличилась. К ней прибавилась 71 улица Центрального района города — в границах Невского проспекта, Воскресенской и Синопской набережных, а также набережной реки Фонтанки. В Смольном отмечают, что система показала себя хорошо: пропускная способность улиц и оборачиваемость парковочных мест выросли, а случаи парковки на тротуарах и вторым рядом сократились. Сейчас в Петербурге обсуждают объединение парковочного приложения с московским. Как в двух столицах боролись с пробками и скоплением автомобилей на улицах и возможна ли интеграция транспортных систем — в материале «Известий».

Москва

Эксперимент с введением платных парковок в Москве начался 1 ноября 2012 года. Этого требовали обстоятельства: горожане оставляли машины в центре хаотично и надолго, из-за чего двигаться по городу было сложно как автомобилистам, так и пешеходам.

Пилотный проект запустили на Петровке и Каретном Ряду. Тариф составлял 50 рублей в час. Опыт признали удачным: скорость движения автомобилей в центре увеличилась на 9%, въезжающих на личной машине стало меньше на 25%, а среднее время стоянки сократилось на 77%.

Зону платной парковки стали быстро расширять. С 1 июня 2013-го она охватила улицы внутри Бульварного кольца и еще восемь территорий на внешней стороне, а через полгода разрослась до Садового кольца. Стоимость оставалась прежней. В 2014 году плату за парковку начали взимать в районе делового центра «Москва-Сити» и еще на 153 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. В последующие годы зона постоянно увеличивалась — вплоть до МКАД.

Со временем на парковку в Москве установили дифференцированные тарифы. В 2021 году минимальная стоимость — 40 руб./час. Она действует на улицах за пределами Третьего транспортного кольца. На более загруженных цена выстраивается иначе — или 80 руб./час днем и 60 руб./час ночью, или 50 рублей за первые полчаса, затем 150 руб./час, а ночью 60.

Внутри Бульварного кольца дневные тарифы выше — 100 и 200 руб./час (ночью 80). Почти на 500 улицах в центре парковка обойдется в 380 руб./час днем и 200 ночью. Большинство водителей пользуются приложением «Парковки Москвы». Оплатить стоянку и покинуть ее нужно в течение пяти минут.

Петербург

В 2015 году платные парковки стали появляться и в Петербурге. Город ориентировался преимущественно на опыт европейских столиц. Он столкнулся с той же проблемой, что и Москва: в центре много офисов, достопримечательностей, торгово-развлекательных и учебных заведений, поэтому машины возле них загромождали проезды. Большинство небольших улиц почти перестали быть частью транспортной сети и превратились в парковки. Но постепенно количество автомобилей в исторической части удалось заметно сократить.

Первые демонстрационные парковки организовали в сентябре 2014-го на Караванной и Итальянской улицах. Водители могли ознакомиться с оборудованием и оценить его — плата не взималась. Через год пилотный проект запустили в Центральном районе на 27 улицах, ограниченных Невским и Лиговским проспектами, набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей. В декабре 2020-го к зоне присоединилась улица Рубинштейна.

1 декабря перечень пополнился еще 71 улицей, всего их стало 99 — это 8375 машино-мест. Платить за парковку нужно только днем, ночью, с восьми вечера до восьми утра, стоянка бесплатная.

Стоимость зависит от категории транспорта. Владельцы мопедов заплатят 30 руб./час, автомобилей — 60, грузовых машин — от 120. При этом оставить машину в центре можно бесплатно не дольше чем на 15 минут. Водители могут приобрести и абонементы: месячный обойдется в 12 тыс. рублей, а годовой — в 108 тыс. Все полученные средства перечисляются в бюджет города.

По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, зону платной парковки в Петербурге нужно продолжать расширять.

— Приезжаешь в Санкт-Петербург, подходишь к Исаакиевскому или Казанскому собору, а там всё запарковано. То есть в стихийную парковку превращены все «пятачки», которые, в общем, являются культурной ценностью. Поэтому нужно наводить порядок, закрывать территории, которые могли бы стать общественным пространством, — это тот тренд, который Питер должен пройти вслед за Москвой, — сказал он «Известиям».

Такого же мнения придерживается директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин.

— Введение платной парковки в Петербурге — это абсолютно правильно. Это неизбежная хирургия при той ситуации, которая есть. И зона будет расширяться. В будущем году, насколько я знаю, ее планируют расширить примерно в два раза. Но тарифы должны быть дифференцированы. Чем более популярное место, тем дороже должна стоить парковка — как в Москве, — отметил он в беседе с изданием.

Общее решение

Петербургские автомобилисты тоже в основном предпочитают пользоваться мобильным приложением для оплаты парковок. В двух столицах обсуждают возможность интеграции систем оплаты транспортных услуг — разговоры об этом ведутся с 2020 года. Если парковочные приложения объединят или в Петербурге введут московские наработки, выиграют жители обоих городов.

Еще в 2017 году перед матчами Кубка конфедераций в Москве и Петербурге начала продаваться объединенная транспортная карта двух столиц. По сути, это были те же «Подорожник» и «Тройка», только на одном носителе, но системы никак не взаимодействовали.

Парковочные приложения тоже разные и значительно отличаются друг от друга. У «Парковок Москвы» есть несколько «фишек», которых нет в «Парковках Санкт-Петербурга». Например, возможность до конца суток исправить допущенную при оплате парковки ошибку: изменить номер парковочной зоны, государственного регистрационного знака или продлить парковочную сессию Также приложение оповестит об удалении от места парковки, если водитель уехал, а завершить сессию забыл.

По словам Владимира Валдина, московская система в целом удобнее петербургской, в том числе благодаря гибкой тарификации.

— У Москвы тарификация поминутная, а у нас почасовая. Стоите полчаса — это стоит 100 рублей, стоите 16 минут — это тоже стоит 100 рублей. Соответственно, если вы заплатили за три часа, а вам нужно уехать через час и две минуты, то вам вернут только неоплаченный час. Это не способствует популярности меры. В этом отношении московское приложение было бы лучше, — пояснил он.

Александр Шумский убежден, что интеграция систем и объединение приложений двух городов необходимы.

— Сейчас в России у каждого города фактически свое приложение и свое ПО на платную парковку. В результате если вы просто как турист едете в какой-нибудь другой город, то в буквальном смысле чувствуете себя некомфортно. Вам нужно качать стороннее приложение, регистрироваться там. Если в Москве это можно сделать просто — нужно только вбить номер телефона, то в других городах не всегда. Поэтому получается, что вы фактически лишены возможности оплатить парковку, когда нужно. Единое приложение — это хорошая идея. Востребованность гигантская. Не только Москва и Питер, но и все города, по идее, могли бы объединиться в единую сеть, — сказал он «Известиям».

Москва готова предоставить Петербургу свое программное обеспечение, но в Смольном пока обсуждают, насколько это экономически целесообразно. Но даже если в Северной столице захотят оставить независимое приложение, внедрение московских наработок могло бы оказаться полезным.