Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами

С 24 декабря в Москве изменится стоимость платной парковки: на 29 улицах тарифы снизятся, на 53 — повысятся до нового максимального тарифа в 450 рублей днем. Это позволит перенаправить потоки автомобилей и освободить места для стоянки на загруженных улицах, которые сейчас заполняются на 95–100%. Столичные власти контролируют спрос и предложение только с помощью пересмотра цен, но в других городах мира этими мерами не ограничиваются: к примеру, в Лондоне взимают плату за въезд в центр, а в Риме проезд на определенные территории разрешают только по спецпропускам. Как за рубежом борются с пробками и заторами на дорогах и что делают в Москве — в материале «Известий».

В мире

В ноябре американские ученые на базе данных из Лос-Анджелеса выяснили, что транспортные средства — основной источник переносимого по воздуху аммиака в городах. Специалисты проанализировали показатели до и во время локдауна весной 2020 года. Ранее считалось, что на них в большей степени влияет сельское хозяйство.

По данным исследователей, на долю транспорта приходится 60–84% выбросов аммиака в городских районах, а государственные органы оценивали ее всего в 13–22%. Ситуация недооценивается и никак не контролируется, что неблагоприятно сказывается на здоровье жителей, подчеркивают ученые.

Автомобили создают и другие проблемы. Одна из главных трудностей большинства мегаполисов — заторы на дорогах. Огромное количество машин не только производят много шума, но и загрязняют воздух выхлопами.

В разных городах мира используют свои способы справиться с задачей: в одних устанавливают плату за въезд в город, в других ограничивают экологический класс автомобиля, в третьих вводят квоты и платные парковки.

К примеру, в Лондоне за въезд в центр ежедневно взимают £15 (1480 рублей) . Тариф действует в дневное время — с 7 до 22 часов. Владельцы неэкологичных автомобилей платят дополнительный взнос £12,5 (1230 рублей). Парковка в городе оплачивается отдельно: ее стоимость колеблется от £4,4 до £8 (430–790 рублей) в зависимости от экологического класса машины. При этом нельзя оставлять личный транспорт на городских улицах более чем на четыре часа.

Платить нужно и за перемещение по Стокгольму: с 6 до 18:29 с водителей берут от 11 до 45 крон (90–370 рублей) с учетом времени суток и сезона. Максимальная сумма в день на одно транспортное средство — 135 крон (1100 рублей) в пиковые сезоны и 105 крон (860 рублей) в остальное время. Экологический класс машины значения не имеет: водители бензиновых и электроавтомобилей платят одинаково. Стоимость парковки составляет от 5 до 50 крон (40–410 рублей) в час в зависимости от места и времени. Некоторые стоянки на окраинах города ночью, в выходные и праздники работают бесплатно.

Строго подошли к вопросу власти Сингапура. Там тоже действует система оплаты проезда по городу ($1–3, или 75–220 рублей), но кроме этого граждане в порядке очереди должны получить квоту на вождение на 10 лет. Только после этого можно купить машину. Стоимость документа зависит от спроса на автомобили и класса. Она может достигать $47–58 тыс. (3,5–4,3 млн рублей).

После приобретения автомобиля владелец должен оплатить регистрационный взнос, увеличивающий сумму покупки вдвое, и акцизный сбор — 20% от рыночной стоимости транспортного средства. Желающие купить экологичный автомобиль получат скидку $25 тыс. (1,9 млн рублей), а к неэкологичным моделям, наоборот, прибавят 25 тыс. При этом за парковку в городе всё равно придется платить — от $1,2 до $2,4 (90–180 рублей) в час.

В Токио нельзя купить машину без парковочного места не дальше 2 км от дома. Водители заранее передают в полицию его схему и размер, чтобы доказать, что автомобиль поместится. Допускается аренда — это проще и дешевле, так как стоимость парковочного места сопоставима с ценой небольшой квартиры.

Власти стараются максимально освободить улицы, поэтому строят подземные и многоэтажные парковки, а также парковки-лифты. Тарифы зависят от типа парковки, продолжительности стоянки и времени суток. Ночью это дешевле в несколько раз — в среднем 100–200 иен (65–130 рублей) в час. Днем в центре города приходится платить по 350–700 иен (230–460 рублей) в час.

В Риме введены зоны ограниченного движения — ZTL. В них разрешен проезд только обладателям спецпропусков, которые в основном полагаются местным жителям, автомобилистам с ограниченными возможностями здоровья или водителям-поставщикам. Свободно заезжать туда могут только такси и электромобили. За пределами ZTL действует система платной парковки: в будни час стоит €0,5–1,5 (40–125 рублей), ночью и в выходные дни — бесплатно.

В Москве

В Москве автомобилисты могут перемещаться по городу свободно и бесплатно. С пробками и заторами борются с помощью платных парковок. Стоимость устанавливается индивидуально для каждой территории. Ее нужно рассчитать так, чтобы на парковках всегда оставались свободные места, не менее 15%.

«Только так местные жители и другие водители смогут комфортно припарковаться в удобное для них время. Это также предотвращает блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который создает дополнительные пробки. Дорога становится свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы едут быстрее», — пояснили в департаменте транспорта.

Чтобы платные парковки работали эффективно без других ограничительных мер, нужно время от времени пересматривать тарифы в зависимости от ситуации на дорогах. С 24 декабря на 53 улицах с самыми загруженными парковками — например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади — будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./ч, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./ч (включая воскресенье).

По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, раньше такую стоимость невозможно было представить, но люди готовы платить, чтобы стоять в центре.

— Это значит, что заняты все легальные и нелегальные места: запаркованы радиусы, тротуары, кто-то стоит колесом на пешеходном переходе и так далее. То есть людей, которые хотят припарковаться, больше. Есть только один способ исправить ситуацию — урегулировать спрос и предложение. Поэтому цена будет расти до тех пор, пока желающих становится больше. Соответственно, раз в несколько лет город пересматривает тарифы. Напротив, на улицах, где парковок слишком много, город снижает стоимость — это тоже разумно, — сказал он «Известиям».

Шумский добавил, что загруженность улиц — единственный критерий пересмотра тарифов.

— Город не стремится заработать на платной парковке, но нужно соблюсти баланс. Меняются точки притяжения, только за последнее время открылось 10 станций метро. Понятно, что там нужно пересматривать и увеличивать стоимость парковки. Раньше в этом не было необходимости, а сейчас туда каждый день приезжают тысячи и сотни тысяч людей. Поэтому актуализировать цены надо почаще, — подчеркнул он.

Платная парковка вводится там, где местным жителям сложно найти место для стоянки. Речь идет не только о центральных районах города, но и о других значимых местах: транспортных узлах, торговых центрах, офисных комплексах и т.д.

«Платная парковка дает местным жителям больше возможностей припарковаться, ведь там обычно оставляют машину на короткий срок, поэтому и найти свободное место на ней проще, чем на бесплатной. При этом местные жители могут оформить резидентное разрешение и не оплачивать парковку в своем районе с восьми вечера до восьми утра либо круглосуточно за 3000 рублей в год», — добавили представители департамента транспорта.

Как отметила старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Решетова, платная услуга должна быть удобна пользователю.

— Идея не в том, чтобы сделать парковку «золотой» и недоступной, а в том, чтобы пользователи могли и были готовы платить. Устанавливается тариф и смотрится, как будут вести себя автомобилисты. 50 рублей, и все места заняты — значит, надо повышать. 500 рублей, и свободна половина мест — значит, слишком дорого, и надо снизить. В центре цены обычно выше — это различные короткие бизнес-поездки, кафе, рестораны, театры, то есть спрос большой. А в пригородах, где и больше парковочных мест, и нет таких точек притяжения, стоимость ниже. Зарубежная практика тоже на этом построена.

На 29 улицах тарифы снизят, чтобы перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Например, на парковках на Николоямской улице, в Подколокольном переулке, на улице Александра Невского и некоторых других вместо 380 руб./ч начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.