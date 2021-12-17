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Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами

В столице изменятся тарифы на парковку
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С 24 декабря в Москве изменится стоимость платной парковки: на 29 улицах тарифы снизятся, на 53 — повысятся до нового максимального тарифа в 450 рублей днем. Это позволит перенаправить потоки автомобилей и освободить места для стоянки на загруженных улицах, которые сейчас заполняются на 95–100%. Столичные власти контролируют спрос и предложение только с помощью пересмотра цен, но в других городах мира этими мерами не ограничиваются: к примеру, в Лондоне взимают плату за въезд в центр, а в Риме проезд на определенные территории разрешают только по спецпропускам. Как за рубежом борются с пробками и заторами на дорогах и что делают в Москве — в материале «Известий».

В мире

В ноябре американские ученые на базе данных из Лос-Анджелеса выяснили, что транспортные средства — основной источник переносимого по воздуху аммиака в городах. Специалисты проанализировали показатели до и во время локдауна весной 2020 года. Ранее считалось, что на них в большей степени влияет сельское хозяйство.

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По данным исследователей, на долю транспорта приходится 60–84% выбросов аммиака в городских районах, а государственные органы оценивали ее всего в 13–22%. Ситуация недооценивается и никак не контролируется, что неблагоприятно сказывается на здоровье жителей, подчеркивают ученые.

Автомобили создают и другие проблемы. Одна из главных трудностей большинства мегаполисов — заторы на дорогах. Огромное количество машин не только производят много шума, но и загрязняют воздух выхлопами.

В разных городах мира используют свои способы справиться с задачей: в одних устанавливают плату за въезд в город, в других ограничивают экологический класс автомобиля, в третьих вводят квоты и платные парковки.

К примеру, в Лондоне за въезд в центр ежедневно взимают £15 (1480 рублей). Тариф действует в дневное время — с 7 до 22 часов. Владельцы неэкологичных автомобилей платят дополнительный взнос £12,5 (1230 рублей). Парковка в городе оплачивается отдельно: ее стоимость колеблется от £4,4 до £8 (430–790 рублей) в зависимости от экологического класса машины. При этом нельзя оставлять личный транспорт на городских улицах более чем на четыре часа.

Платить нужно и за перемещение по Стокгольму: с 6 до 18:29 с водителей берут от 11 до 45 крон (90–370 рублей) с учетом времени суток и сезона. Максимальная сумма в день на одно транспортное средство — 135 крон (1100 рублей) в пиковые сезоны и 105 крон (860 рублей) в остальное время. Экологический класс машины значения не имеет: водители бензиновых и электроавтомобилей платят одинаково. Стоимость парковки составляет от 5 до 50 крон (40–410 рублей) в час в зависимости от места и времени. Некоторые стоянки на окраинах города ночью, в выходные и праздники работают бесплатно.

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Строго подошли к вопросу власти Сингапура. Там тоже действует система оплаты проезда по городу ($1–3, или 75–220 рублей), но кроме этого граждане в порядке очереди должны получить квоту на вождение на 10 лет. Только после этого можно купить машину. Стоимость документа зависит от спроса на автомобили и класса. Она может достигать $47–58 тыс. (3,5–4,3 млн рублей).

После приобретения автомобиля владелец должен оплатить регистрационный взнос, увеличивающий сумму покупки вдвое, и акцизный сбор — 20% от рыночной стоимости транспортного средства. Желающие купить экологичный автомобиль получат скидку $25 тыс. (1,9 млн рублей), а к неэкологичным моделям, наоборот, прибавят 25 тыс. При этом за парковку в городе всё равно придется платить — от $1,2 до $2,4 (90–180 рублей) в час.

В Токио нельзя купить машину без парковочного места не дальше 2 км от дома. Водители заранее передают в полицию его схему и размер, чтобы доказать, что автомобиль поместится. Допускается аренда — это проще и дешевле, так как стоимость парковочного места сопоставима с ценой небольшой квартиры.

Власти стараются максимально освободить улицы, поэтому строят подземные и многоэтажные парковки, а также парковки-лифты. Тарифы зависят от типа парковки, продолжительности стоянки и времени суток. Ночью это дешевле в несколько раз — в среднем 100–200 иен (65–130 рублей) в час. Днем в центре города приходится платить по 350–700 иен (230–460 рублей) в час.

В Риме введены зоны ограниченного движения — ZTL. В них разрешен проезд только обладателям спецпропусков, которые в основном полагаются местным жителям, автомобилистам с ограниченными возможностями здоровья или водителям-поставщикам. Свободно заезжать туда могут только такси и электромобили. За пределами ZTL действует система платной парковки: в будни час стоит €0,5–1,5 (40–125 рублей), ночью и в выходные дни — бесплатно.

В Москве

В Москве автомобилисты могут перемещаться по городу свободно и бесплатно. С пробками и заторами борются с помощью платных парковок. Стоимость устанавливается индивидуально для каждой территории. Ее нужно рассчитать так, чтобы на парковках всегда оставались свободные места, не менее 15%.

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«Только так местные жители и другие водители смогут комфортно припарковаться в удобное для них время. Это также предотвращает блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который создает дополнительные пробки. Дорога становится свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы едут быстрее», — пояснили в департаменте транспорта.

Чтобы платные парковки работали эффективно без других ограничительных мер, нужно время от времени пересматривать тарифы в зависимости от ситуации на дорогах. С 24 декабря на 53 улицах с самыми загруженными парковками — например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади — будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./ч, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./ч (включая воскресенье).

По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, раньше такую стоимость невозможно было представить, но люди готовы платить, чтобы стоять в центре.

— Это значит, что заняты все легальные и нелегальные места: запаркованы радиусы, тротуары, кто-то стоит колесом на пешеходном переходе и так далее. То есть людей, которые хотят припарковаться, больше. Есть только один способ исправить ситуацию — урегулировать спрос и предложение. Поэтому цена будет расти до тех пор, пока желающих становится больше. Соответственно, раз в несколько лет город пересматривает тарифы. Напротив, на улицах, где парковок слишком много, город снижает стоимость — это тоже разумно, — сказал он «Известиям».

Шумский добавил, что загруженность улиц — единственный критерий пересмотра тарифов.

Город не стремится заработать на платной парковке, но нужно соблюсти баланс. Меняются точки притяжения, только за последнее время открылось 10 станций метро. Понятно, что там нужно пересматривать и увеличивать стоимость парковки. Раньше в этом не было необходимости, а сейчас туда каждый день приезжают тысячи и сотни тысяч людей. Поэтому актуализировать цены надо почаще, — подчеркнул он.

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Платная парковка вводится там, где местным жителям сложно найти место для стоянки. Речь идет не только о центральных районах города, но и о других значимых местах: транспортных узлах, торговых центрах, офисных комплексах и т.д.

«Платная парковка дает местным жителям больше возможностей припарковаться, ведь там обычно оставляют машину на короткий срок, поэтому и найти свободное место на ней проще, чем на бесплатной. При этом местные жители могут оформить резидентное разрешение и не оплачивать парковку в своем районе с восьми вечера до восьми утра либо круглосуточно за 3000 рублей в год», — добавили представители департамента транспорта.

Как отметила старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Решетова, платная услуга должна быть удобна пользователю.

— Идея не в том, чтобы сделать парковку «золотой» и недоступной, а в том, чтобы пользователи могли и были готовы платить. Устанавливается тариф и смотрится, как будут вести себя автомобилисты. 50 рублей, и все места заняты — значит, надо повышать. 500 рублей, и свободна половина мест — значит, слишком дорого, и надо снизить. В центре цены обычно выше — это различные короткие бизнес-поездки, кафе, рестораны, театры, то есть спрос большой. А в пригородах, где и больше парковочных мест, и нет таких точек притяжения, стоимость ниже. Зарубежная практика тоже на этом построена.

На 29 улицах тарифы снизят, чтобы перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Например, на парковках на Николоямской улице, в Подколокольном переулке, на улице Александра Невского и некоторых других вместо 380 руб./ч начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Кроме того, появится больше парковок только для жителей. Такие места отмечены специальными дорожными знаками, а автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги. В этом году число стоянок для резидентов выросло в 3,5 раза — их уже больше 1,2 тыс. До конца года показатель достигнет 1,5 тыс.

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