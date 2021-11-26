Так не покатит: почему таксисты не могут купить ОСАГО

Таксисты в регионах идут на крайние меры, чтобы легально оформить полис ОСАГО. Кто-то вынужден платить за каждую машину по 5000 рублей сверху, а кто-то просто отзывает лицензию, чтобы застраховаться как физическое лицо и иметь возможность работать. Представители бизнеса жалуются на невозможность получения полисов законным путем. В ситуации разбирались «Известия».

«Сказали: без вариантов»

Личные договоренности и плюс 5000 рублей к цене полиса за каждую машину — такие условия выставили для страховки нескольких автомобилей одному из региональных таксопарков. По словам руководителя компании, это был последний шанс для него легально оформить машины.

«ВСК», «МАКС», «Согласие», «Росгосстрах» сразу отказали, сказали: без вариантов. Некоторые попросили написать заявление, но намекнули, что даже это вряд ли поможет. Я уже готов был выпускать машины без оформления полиса, потому что простой — это огромные финансовые потери, а жить на что-то надо. Но в какой-то момент через знакомых партнеров нашел человека из другого региона в страховой, которому за каждый из шести автомобилей заплатил 5000 рублей. Он все мне быстро оформил», — сообщает бизнесмен, пожелавший сохранить анонимность.

Водители уходят в серую зону

Его коллега из Перми также столкнулся с проблемой оформления страховки своих автомобилей. Часть автомобилей его таксопарка стоят на приколе уже почти неделю. Когда их можно будет вывести на линию, пока не понятно.

Так не покатит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« День простоя автомобиля такси класса эконом — это потеря примерно 1700 рублей. У меня 5 машин уже стоят 5 дней, и неизвестно, когда тронутся с места, поскольку страховая рассматривает заявление до 30 дней. Получается, мы уже потеряли порядка 30 тыс. рублей и до сих пор теряем деньги. А у некоторых моих знакомых и по 30 машин без работы остались. Наблюдая такую тенденцию, многие водители сами отказываются от лицензии на таксомоторную деятельность и уходят в серую зону. Не потому, что это выгоднее или они не хотят оформить деятельность, а потому, что невозможно легально работать», — делится своими мыслями владелец таксопарка.

Еще один представитель отрасли, Александр Мельников из Вологды, отмечает, что на каждую машину приходится писать заявление в страховую, ждать назначенный срок и проводить многочисленные переговоры, чтобы получить полис. Более того, даже свою машину бизнесмен не может теперь оформить без приключений.

« Я засвечен как юридическое лицо, занимающееся такси. И в то же время много на личной машине езжу, путешествую. Однажды нужно было вписать в страховку товарища, чтобы он меня подменял в длительной поездке за рулем. Пытаюсь оформить — отказ, даже несмотря на то, что машина в личном использовании. Пришлось рисковать и ехать 500 км за рулем одному», — отмечает Александр Мельников.

Такси подорожает вместе с полисом

Еще один фактор, который может усугубить проблемы отрасли, — ожидаемое поднятие цен, связанное с расширением тарифного коридора. 20 октября Банк России опубликовал проект указания о тарифах на ОСАГО, в котором, в частности, предлагается расширить тарифный коридор для такси на 30%. Российский союз автостраховщиков уже поддержал такой подход к решению проблем таксистов. По их словам, с одной стороны, у такси появится серьезный экономический стимул для снижения собственной аварийности, с другой — повысит доступность полисов ОСАГО для таксопарков. Но сами таксисты не очень рады таким перспективам:

«Мы стараемся сохранить для клиентов одну цену уже лет 10, но сами вынуждены с каждым годом платить все больше. Получается, что таксисты и официальные таксопарки все меньше и меньше зарабатывают», — заключил владелец таксопарка из Перми.

Опасный вид транспорта

Страховые компании подтверждают, что в курсе проблем таксистов, но в то же время считают виноватыми самих водителей.

Так не покатит Фото: агентство городских новостей «Москва»

«РСА выступает за комплексный подход к решению проблемы снижения аварийности такси. По данным ГИБДД, количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом, при том что общее количество аварий со всеми видами транспорта осталось на прежнем уровне. Такая статистика свидетельствует: такси сейчас очень аварийный и опасный вид транспорта как для его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. И эту проблему необходимо решать», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В первую очередь, по мнению РСА, необходимо добиться усовершенствования системы подготовки и допуска водителей такси со стороны таксопарков.

«Мы видим, что аварийность у разных таксопарков значительно отличается. Там, где система допуска и контроля водителей построена хорошо, частота ДТП находится практически на уровне среднегородской — в районе 5%. Там же, где эта система не построена, аварийность может легко составлять 100%», — заключили в РСА.

Перестраховочный пул, ОСГОП, Е-Гарант

Еще один вариант решения проблемы — это так называемый перестраховочный пул. Его хотят ввести вместо не оправдавшего ожидания « Е-Гаранта » . Новая система предполагает, что все страховые компании объединяются по наиболее убыточным сегментам ОСАГО и равномерно распределяют риски по полисам для таких клиентов. Ожидается, что для «пула» в Госдуму будет внесен специальный законопроект о принятии изменений в закон об организации страхового дела, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла также заниматься перестрахованием.

Однако эксперты считают, что даже такие нововведения вряд ли спасут ситуацию.

«Вероятно, в какой-то степени это снимет напряженность проблемы, но не решит ее. Еще весной страховщики заявляли, что наряду с перестраховочным пулом они планируют повысить стоимость страхования. По нашему мнению, любой рост тарифов повлечет делегализацию рынка такси. Стоимость полиса уже сейчас неоправданно высока и не всем перевозчикам по карману. Это наглядно подтверждается тем, что только треть рынка такси имеет соответствующее страхование. На наш взгляд, нужно начинать с решения проблемы доступности страхования», — считает юрист общественного совета по развитию такси Марат Аджимамбетов.

Так не покатит Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Еще один вариант развития событий — введение ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров). Однако общественный совет настроен скептически. Такое предложение способно оказать негативное влияние на отрасль: бизнес будет вынужден нести дополнительную финансовую нагрузку помимо страхования ОСАГО.

Выход из сложившейся ситуации общественный совет видит в ряде регулировок существующих правил и в продолжении работы системы «Е-Гарант».