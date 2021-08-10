ОСАГО нужен «гарант»: оформить заветный полис удается не всем

Таксисты, мотоциклисты, молодые водители всё чаще сталкиваются с проблемами при оформлении электронного полиса ОСАГО. Почему страховые компании ставят палки в колеса некоторым категориям граждан и как можно отстоять свое право оформить полиc, разбирались «Известия».

Статистика против статистики

Несмотря на рост популярности е-ОСАГО, приобрести полис онлайн может далеко не каждый. Об этом говорит статистика оформления договоров через систему «Е-Гарант», которую приводит агрегатор «Сравни.ру». Система помогает автовладельцу приобрести полис ОСАГО, если он не смог сделать это на сайте выбранного страховщика. За шесть месяцев 2021 года было продано 8,8 млн электронных полисов ОСАГО, около 1 млн — через «Е-Гарант». По сравнению с прошлым годом популярность «Е-Гаранта» выросла на 47%. И с каждым месяцем через систему оформляют всё больше договоров. Причин, по мнению аналитиков «Сравни.ру», две. Во-первых, рост случаев «временной неработоспособности систем» страховых компаний в отдельных регионах. Во-вторых, всё больше страховых агентов занимаются оформлением ОСАГО для проблемных клиентов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) посоветовали относиться к приведенной статистике с осторожностью.

« Количество оформленных за первое полугодие 2021 года полисов ОСАГО составило 20,1 млн штук, а за первое полугодие 2020 года — 19,2 млн, то есть число оформленных полисов ОСАГО в первом полугодии 2021 года выросло на 4,7%, что свидетельствует как об увеличении автопарка в РФ, так и об отсутствии проблем с доступностью обязательной «автогражданки». В системе «Е-Гарант» представлены полисы ОСАГО 39 компаний. Это технический сервис, поэтому статистику по оформлению договоров через «Е-Гарант» РСА не предоставляет », — сообщили в пресс-службе союза. И предупредили: данные из неофициальных источников могут быть неверными и использоваться в целях манипуляции.

Постоянно возникают технические сбои

Между тем проблемные категории все-таки существуют . Руководитель движения «МотоМосква» Андрей «Проректор» Иванов отмечает, что сложности с оформлением ОСАГО традиционны для всех без исключения байкеров независимо от возраста, модели мотоцикла и региона.

«Самостоятельно оформить полис на сайте РСА невозможно, равно как и на сайтах самих страховых, там постоянно возникают технические сбои. У меня самостоятельное оформление так и не получилось. Сайты уверенно отказывались то запоминать напечатанное, заставляя по десятку раз вбивать одно и то же, то теряли данные полиса или диагностической карты. В итоге все вынуждены обращаться к знакомым агентам, которые берутся за оформление, постоянно подчеркивая, что испытывают сложности с оформлением и передачей полиса в компанию. Также говорят, что их ругают за большое число полисов по двухколесным», — констатирует мотоциклист.

Иванов отмечает, что, даже когда его коллеги пытаются оформить страховку офлайн, то есть приезжают в офис страховой компании, им дают направление на осмотр в другом конце города, а то и в Новую Москву, если речь идет о столице.

У таксистов тоже сложности

С такими же проблемами сталкиваются и таксисты. Например, пользователь Facebook Алла Зефирова просит помощи у интернет-сообщества:

«…Неделя ушла на оформление ОСАГО для такси. Безуспешно.<…> Всё заточено на то, чтобы не оформить полис. <…> Поделитесь контактами, кто страхует такси. <…> Две страховые проводят осмотр в Зеленограде и Троицке».

В подобных ситуациях эксперты советуют сразу писать жалобу в Центральный Банк России, осуществляющий надзор в том числе за страховым рынком.

Регистрация армянская, владелец российский

Еще одна проблемная категория автовладельцев — это российские владельцы машин с армянскими номерами. Некоторое время назад российский гражданин мог приобрести автомобиль в Армении по очень выгодной цене, заплатить пошлины по армянским ставкам, которые были намного ниже российских, и преспокойно пересечь границу, не декларируя машину и не оформляя временный ввоз. Некоторым нравилось и то, что армянский регистрационный знак давал иммунитет против дорожных камер. Кроме того, не нужно было платить российский транспортный налог. В какой-то момент таких автомобилей стало очень много, и в 2020 году начались массовые претензии ГИБДД и таможенных органов к их владельцам.

«В большинстве случаев машины с армянскими номерами принадлежат гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в РФ. Электронные полисы, насколько я знаю, на такие машины не оформляют. Ограниченный круг страховых оформляет в бумажном виде. Но поскольку тут есть момент, что автомобиль зарегистрирован в другом государстве, а принадлежит российскому гражданину, то страховщики используют повышенные коэффициенты », — комментирует эксперт по международному праву, юрист Юрий Демин.

Внутренний приказ или программный запрет

При оформлении через «Е-Гарант» 95% страхователей получают ОСАГО. Оставшиеся 5% — это отказы из-за некорректного ввода данных или недействительных документов, рассказал «Известиям» источник в страховом брокерском бизнесе.

Алгоритмы сайтов страховых компаний, по данным источника, настроены таким образом, чтобы отсеять убыточные категории граждан. Из десяти заявок от «несегмента» одобряется только три, а семь перенаправляются в «Е-гарант», чтобы передать заявку другой страховой компании. Таким образом, общее число убыточных пользователей равномерно распределяется по всем страховым компаниям.

К «несегменту» относятся молодые водители в возрасте до 23 лет и с общим стажем менее трех лет, а также такси, мотоциклы, спецтехника и грузовики, принадлежащие физическим лицам. У данных категорий водителей также будут проблемы и с офлайн-оформлением полиса. У многих страховых агентов запрет на оформление «несегмента» — это может быть внутренний приказ или программный запрет. Если брокер или страховой агент продолжает работу с такими клиентами, его могут оштрафовать, лишить премии или вовсе расторгнуть договорные отношения, рассказал источник.

«Приезжайте завтра»

В офисах тоже существует негласное правило не выдавать полисы убыточным категориям. Под любым предлогом менеджеры будут стараться проводить такого водителя на выход.