К побегу не склонны: эксперты назвали наименее угоняемые автомобили

Почему одни автомобили пользуются популярностью и угонщиков, а другие нет — таким вопросом занялись аналитики онлайн-сервиса «Автотека». Полученные ими данные оказались довольно любопытны и даже неожиданны. Можно ли снизить риск угона и что будет, если ненароком приобрести угнанный автомобиль, — выясняли «Известия».

Пандемия повлияла

В 2020 году, по данным МВД, в России было угнано 17 300 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в предшествовавший год. Раскрыть удалось 14 100 угонов. В текущем году число правонарушений, связанных с автомобилями, тоже снизилось. С января по сентябрь было совершено на 14,8% меньше угонов и на 25,4% меньше хищений ТС.

«Основных причин, на наш взгляд, две: закрытие границ и связанные с этим сложности сбыта похищенных автомобилей на рынках СНГ. Но кроме пандемии на ситуацию серьезно повлияла активная работа правоохранителей», — пояснил «Известиям» управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Какие модели угоняют редко

Меньше всего автомобильных воров интересовали Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra, а также Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan. Кроме того, угонщики старались обходить стороной Toyota Auris, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta, сообщили эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». По их данным, из премиальных моделей меньше остальных угоняли Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, а также Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

К побегу не склонны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Такси и массмаркет в группе риска

На какие автомобили преступники обращают свое внимание чаще? По словам Демидова, сейчас наиболее популярен массмаркет с небольшим пробегом, такие автомобили легко реализовать.

« В первую очередь угоняются автомобили, которые чаще используются в качестве такси; два лидера — Hyundai Solaris и Kia Rio. Продукция русского автопрома тоже входит в число самых угоняемых машин. Из автомобилей бюджетного сегмента крайне популярна Mazda 3. Данные ТС в основном разбирают и продают по запчастям », — пояснил «Известиям» ведущий специалист страхового представительства Finist Владимир Петров.

Среди более дорогих автомобилей первенство по угоняемости в большинстве страховых компаний уже много лет удерживает Toyota Camry. К лидерам можно отнести также Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser Prado и Kia Sorento. Европейские автомобили угоняют гораздо реже, добавил Петров.

«Сильно выросла частота хищений Mitsubishi Outlander, который ранее не попадал в топы по угонам. Кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai теперь также вошли в рисковый сегмент», — добавил Сергей Демидов.

Малораспространенные модели с пробегом спросом у похитителей не пользуются, однако иногда заказ на ту или иную модель возникает из-за дефицита запчастей.

«На дорогие, но не редкие автомобили может быть определенный спрос в некоторых регионах России или в странах ближнего зарубежья», — добавила менеджер по развитию САО «Ресо-Гарантия» Елена Копышева.

К побегу не склонны Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Tom Banks

Цвет и прописка

Частота угона зависит еще и от цвета автомобиля. Из двух машин одной модели преступники выберут ту, что окрашена в наиболее распространенный цвет.

« Чаще всего угоняют автомобили, у которых есть возможность затеряться в общем потоке, то есть серые, серебристые, белые, черные. Автомобили ярких цветов — красного, желтого или, например, синего — угоняют гораздо реже », — объяснил Петров.

Вероятность угона зависит еще и от региона, где «проживает» автомобиль. Много хищений ТС совершается в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Чеченской Республике, в Воронежской, Курской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской областях и в Крыму. Здесь относительная доля машин, которые числились в угоне, превышает 0,08%, подсчитали аналитики «Автотеки».

Низкие значения по угонам оказались в Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях, в Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО и в Северной Осетии. В этих регионах относительная доля угнанных автомобилей не превышает 0,03%.

Как снизить риск угона

В ГИБДД советуют: если автомобиль останавливают незнакомцы, не нужно отпирать двери и выключать зажигание. Все вопросы стоит решать через приоткрытое окно и при подозрении на угрозу, даже малейшую, немедленно уезжать.

Также в Госавтоинспекции посоветовали не хранить на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов. Парковать автомобиль рекомендуют на виду или в хорошо освещенном месте, а еще вернее — на охраняемой стоянке. И не пренебрегать противоугонным устройством.

К побегу не склонны Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Есть ли толк от сигнализации

Специалисты утверждают, что одна лишь сигнализация не может служить стопроцентной защитой от кражи. Но из двух одинаковых автомобилей преступник выберет ту, которая защищена менее надежно и на вскрытие которой он потратит меньше сил и времени.

«Профессионалы стараются не применять стандартные решения, а подбирают индивидуальные средства охраны. Для этого нужно знать уязвимые места и схему угона конкретного автомобиля. Чаще всего комплексная защита является симбиозом механических и электронных решений», — рассказал «Известиям» автокриминалист и независимый эксперт Максим Шелков.

Toyota и Lexus, например, внедрили специальные метки T-Mark, которые наносятся в разные места кузова автомобиля.

Наличие сигнализации может обеспечить скидку при страховании. Это касается спутниковых противоугонных устройств.

«У нас клиент может сэкономить до 70% за счет установки поисковых систем, они давно зарекомендовали себя на рынке. Размер скидки за установку поисковика зависит от комплекта установки, — подтвердила Елена Копышева. — Более того, есть некоторые дорогие модели, которые без такой системы откажутся принимать по риску «хищение» известные на рынке страховщики».

Стоимость страхования зависит не только от сигнализации. Частота угонов модели также влияет на сумму, которую придется выложить за каско. Если взять, например, популярную у угонщиков Hyundai Creta и аналогичный по классу Haval Jolion, у которого статистика по угонам благоприятная, то для последнего тариф по угону будет в 3,5 раза меньше, чем у Creta, при прочих равных условиях, рассказал Сергей Демидов.

К побегу не склонны Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

На учет не поставить, деньги не вернуть

Угнанные автомобили нередко всплывают на вторичном рынке с поддельными документами и измененными номерами. При этом без специального оборудования распознать подлог достаточно сложно. Одна из наиболее распространенных схем, по которой действуют злоумышленники, — это так называемые двойники. Максим Шелков раскрыл «Известиям» ее принцип:

— Под оригинальный автомобиль, который законно стоит на учете в ГИБДД и эксплуатируется ничего не подозревающим человеком, преступники подбирают максимально похожую машину и угоняют ее. После чего кустарно изменяют идентификационные номера кузова, рамы, двигателя и изготавливают поддельные документы. Последние, скорее всего, будут копией документов на оригинальный автомобиль.

При проверке по всем базам данных машина не вызовет никаких подозрений у покупателя. Кроме того, продавцы угнанных автомобилей нередко используют поддельный паспорт, что значительно усложняет их поиск, подытожил специалист.

Обычно то, что машина угнана, выясняется при постановке на учет. Сотрудники ГИБДД находят признаки изменения номеров маркируемых деталей, табличек или признаки их полной замены, и автомобиль отправляется на экспертизу. Если она показывает, что изменения были, то возбуждается уголовное дело, а машину на время расследования изымают.

«Если расследование установит действительные номера маркируемых деталей или табличек, то автомобиль возвратят владельцу, у которого он был угнан, — разъяснил «Известиям» эксперт-юрист юридической службы «Единый центр защиты» Андрей Мельниченко. — Если же установить их невозможно, то автомобиль возвратят покупателю, но он никогда не будет поставлен на учет в ГИБДД, а следовательно, использовать его на дорогах будет невозможно. Всё, что остается покупателю, — это требовать деньги с продавца или самому продавать авто на запчасти».

К побегу не склонны Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Шансы вернуть деньги у обманутого покупателя есть только в том случае, если продавца найдут и признают виновным.

«Стоит учесть, если у виновника официально нет денег или имущества, которое, например, можно изъять, получить с него возмещение будет практически невозможно», — прокомментировал ситуацию адвокат и управляющий партнер московского юридического центра «Адвокат Дигин и партнеры» Вадим Дигин.

В отдельных случаях, когда у продавца есть все необходимые документы на машину, никакие номера не перебиты, а заявление об угоне является следствием каких-то семейных или иных бытовых разборок и подано после подписания договора купли-продажи, можно признать покупателя добросовестным приобретателем.

ПТС без заломов — подозрительно

Чтобы свести к минимуму риск покупки угнанного автомобиля, руководитель центра правовой защиты «Бронежилет» Юлия Соколова советует в первую очередь сверить данные продавца из договора купли-продажи с его паспортом, при этом сохранив ксерокопию или фото паспорта продавца. Стоит настороженно отнестись к идеально гладкому ПТС без заломов и сгибов, если автомобиль находится в собственности несколько лет.