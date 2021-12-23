Сдвиг полисов: средняя цена каско за год выросла на треть

Средняя стоимость полисов каско в III квартале 2021-го увеличилась до 35,1 тыс. рублей — за год рост составил 29,8% . Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». В страховых компаниях подтвердили тенденцию. Основными причинами стало удорожание новых авто, запчастей, ремонта и повышение количества страховых случаев, пояснили участники рынка. Они ожидают дальнейшего роста цен на добровольное автострахование по итогам 2021-го и в следующем году — премии увеличатся еще примерно на 20% .

Инфляция полисов

Несмотря на снижение продаж новых автомобилей и числа заключенных договоров автострахования на 11,2%, объем взносов по ним в III квартале вырос на 15,4%, до 54,8 млрд рублей . Такие данные следуют из статистики ЦБ. Средняя цена полиса каско увеличилась на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 35,1 тыс. рублей . Это связано в первую очередь с повышением цен на автомобили и запчасти, отмечается в материалах регулятора. «Известия» направили запрос в Банк России.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили подорожание полисов добровольного автострахования. В III квартале 2021-го средняя цена каско увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 71 тыс. рублей при стоимости автомобиля 3,5 млн рублей , рассказал «Известиям» руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Олег Шебанов. По его словам, основными причинами стали повышение стоимости запчастей и ремонта примерно на 10–15%, а также рост числа страховых случаев по сравнению с прошлым годом . При этом объем сборов компании по каско за аналогичный период увеличился на 65%.

каско Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Средняя премия по новым договорам добровольного автострахования в III квартале 2021 года выросла на 20% по сравнению с соответствующим кварталом 2020-го и составила 61 тыс. рублей , сообщила директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина. Это связано с повышением стоимости автомобилей, запчастей и расценок на ремонтные работы, а также с увеличением доли премиальных транспортных средств в портфеле компании. При этом в прошедшем квартале было продано меньше полисов с полным покрытием . Количество заключаемых договоров каско продолжит снижаться до стабилизации ситуации на рынке новых машин, уверена Ольга Асташкина.

В ВКС не зафиксировали снижение числа продаваемых полисов, однако отметили рост цен на них на 14%, до 44,9 тыс. рублей, рассказал руководитель департамента управления страховым портфелем по каско компании Дмитрий Вишняков.

В компании «МАКС» повышение стоимости полиса в III квартале 2021-го составило 20–22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжающийся рост цен на новые автомобили тянет за собой весь рынок , включая подержанные машины. При продлении договора клиенты всё чаще просили повысить страховую сумму из-за динамики цен, объяснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. По его словам, стоимость ремонта за этот период увеличилась от 10 до 50% в зависимости от бренда транспортного средства.

В прошедшем квартале также снизилась доля купленных полисов по новым авто и увеличился процент продленных договоров по б/у автомобилям, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

каско Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Влияние на цену оказали и валютные колебания. При этом стоимость добровольного автострахования уже достигла психологического порога , полагает руководитель проекта «Каско» в «Югории» Сергей Соколов. По его ожиданиям, при дальнейшем увеличении себестоимости повысится популярность продуктов с франшизой и коробочных предложений с индивидуальным набором рисков.

Удорожание следует

В страховых компаниях прогнозируют дальнейшее повышение средней премии по полисам добровольного автострахования . В течение 2021 года цены росли примерно на 2–3% каждый месяц и в декабре стоимость новых машин также увеличивалась, поэтому каско продолжит дорожать, сообщил Виталий Княгиничев из «Ингосстраха». С этим согласен заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Он уточнил, что с начала года авто и детали подорожали уже минимум на 30%.

Размер средней премии продолжит расти по итогам 2021-го и в 2022 году из-за дефицита авто и увеличения цен на ремонтные работы и запчасти , подтвердила Ольга Асташкина из «Росгосстраха». Дальнейшее подорожание может составить 10–20%, считают в «Абсолют Страховании».

В основном каско увеличивается в цене из-за разорванных логистических цепочек, что влияет на стоимость машин и запчастей. Другие причины — общая инфляция и повышение оплаты труда, что обеспечило рост премий в пределах 15%. Влияние оказывает и ослабление рубля, так как многие запчасти сервисам приходится заказывать из-за рубежа, что увеличивает их стоимость и сроки ожидания, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований компании CMS Institute Николай Переславский.

каско Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

По словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, этот сегмент — один из наиболее конкурентных на рынке страхования убыточности . Рост расходов компаний на привлечение и удержание клиентов до 36% подтверждает готовность страховщиков платить значительную цену за потребителей, добавил эксперт. Он подчеркнул: несмотря на повышение расходов из-за инфляции, отношение убытков к сборам по полисам остается не менее 50% и этот вид страхования остается прибыльным .

Цена на каско продолжит расти, ожидают эксперты. По прогнозам Николая Переславского, в IV квартале 2021-го средний размер премии может увеличиться на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а в 2022-м — еще на 15–20%.