Сдвиг полисов: средняя цена каско за год выросла на треть
Средняя стоимость полисов каско в III квартале 2021-го увеличилась до 35,1 тыс. рублей — за год рост составил 29,8%. Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». В страховых компаниях подтвердили тенденцию. Основными причинами стало удорожание новых авто, запчастей, ремонта и повышение количества страховых случаев, пояснили участники рынка. Они ожидают дальнейшего роста цен на добровольное автострахование по итогам 2021-го и в следующем году — премии увеличатся еще примерно на 20%.
Инфляция полисов
Несмотря на снижение продаж новых автомобилей и числа заключенных договоров автострахования на 11,2%, объем взносов по ним в III квартале вырос на 15,4%, до 54,8 млрд рублей. Такие данные следуют из статистики ЦБ. Средняя цена полиса каско увеличилась на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 35,1 тыс. рублей. Это связано в первую очередь с повышением цен на автомобили и запчасти, отмечается в материалах регулятора. «Известия» направили запрос в Банк России.
В крупнейших страховых компаниях подтвердили подорожание полисов добровольного автострахования. В III квартале 2021-го средняя цена каско увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 71 тыс. рублей при стоимости автомобиля 3,5 млн рублей, рассказал «Известиям» руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Олег Шебанов. По его словам, основными причинами стали повышение стоимости запчастей и ремонта примерно на 10–15%, а также рост числа страховых случаев по сравнению с прошлым годом. При этом объем сборов компании по каско за аналогичный период увеличился на 65%.
Средняя премия по новым договорам добровольного автострахования в III квартале 2021 года выросла на 20% по сравнению с соответствующим кварталом 2020-го и составила 61 тыс. рублей, сообщила директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина. Это связано с повышением стоимости автомобилей, запчастей и расценок на ремонтные работы, а также с увеличением доли премиальных транспортных средств в портфеле компании. При этом в прошедшем квартале было продано меньше полисов с полным покрытием. Количество заключаемых договоров каско продолжит снижаться до стабилизации ситуации на рынке новых машин, уверена Ольга Асташкина.
В ВКС не зафиксировали снижение числа продаваемых полисов, однако отметили рост цен на них на 14%, до 44,9 тыс. рублей, рассказал руководитель департамента управления страховым портфелем по каско компании Дмитрий Вишняков.
В компании «МАКС» повышение стоимости полиса в III квартале 2021-го составило 20–22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжающийся рост цен на новые автомобили тянет за собой весь рынок, включая подержанные машины. При продлении договора клиенты всё чаще просили повысить страховую сумму из-за динамики цен, объяснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. По его словам, стоимость ремонта за этот период увеличилась от 10 до 50% в зависимости от бренда транспортного средства.
В прошедшем квартале также снизилась доля купленных полисов по новым авто и увеличился процент продленных договоров по б/у автомобилям, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Влияние на цену оказали и валютные колебания. При этом стоимость добровольного автострахования уже достигла психологического порога, полагает руководитель проекта «Каско» в «Югории» Сергей Соколов. По его ожиданиям, при дальнейшем увеличении себестоимости повысится популярность продуктов с франшизой и коробочных предложений с индивидуальным набором рисков.
Удорожание следует
В страховых компаниях прогнозируют дальнейшее повышение средней премии по полисам добровольного автострахования. В течение 2021 года цены росли примерно на 2–3% каждый месяц и в декабре стоимость новых машин также увеличивалась, поэтому каско продолжит дорожать, сообщил Виталий Княгиничев из «Ингосстраха». С этим согласен заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Он уточнил, что с начала года авто и детали подорожали уже минимум на 30%.
Размер средней премии продолжит расти по итогам 2021-го и в 2022 году из-за дефицита авто и увеличения цен на ремонтные работы и запчасти, подтвердила Ольга Асташкина из «Росгосстраха». Дальнейшее подорожание может составить 10–20%, считают в «Абсолют Страховании».
В основном каско увеличивается в цене из-за разорванных логистических цепочек, что влияет на стоимость машин и запчастей. Другие причины — общая инфляция и повышение оплаты труда, что обеспечило рост премий в пределах 15%. Влияние оказывает и ослабление рубля, так как многие запчасти сервисам приходится заказывать из-за рубежа, что увеличивает их стоимость и сроки ожидания, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований компании CMS Institute Николай Переславский.
По словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, этот сегмент — один из наиболее конкурентных на рынке страхования убыточности. Рост расходов компаний на привлечение и удержание клиентов до 36% подтверждает готовность страховщиков платить значительную цену за потребителей, добавил эксперт. Он подчеркнул: несмотря на повышение расходов из-за инфляции, отношение убытков к сборам по полисам остается не менее 50% и этот вид страхования остается прибыльным.
Цена на каско продолжит расти, ожидают эксперты. По прогнозам Николая Переславского, в IV квартале 2021-го средний размер премии может увеличиться на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а в 2022-м — еще на 15–20%.