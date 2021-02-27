Копейка руль бережет: как снизить расходы на автомобиль

В год российский автомобилист тратит на содержание личного транспорта более 100 тыс. рублей, показало исследование «СберАвто» и «СберМаркет». Насколько реальна эта сумма и на чем может сэкономить средний автовладелец, разбирались «Известия».

Размер затрат

Специалисты сервисов «СберАвто» и «СберМаркет» анализировали траты на техническое обслуживание, страховку, бензин, расходные материалы для семейных автомобилей C-класса. По данным исследования, в среднем за год российские автовладельцы тратят на эксплуатационные расходы 108 тыс. рублей. Больше половины уходит на бензин — порядка 57 тыс. рублей в год, если исходить из стоимости бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) и среднего годового пробега автомобиля в 15 тыс. км при расходе топлива 8 л на 100 км.

Затраты на техобслуживание новой машины у официального дилера обойдутся в 15 тыс. рублей в год. Стоимость полиса ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения — около 9,3 тыс. рублей. Транспортный налог в России варьируется в диапазоне от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

Копейка руль бережет Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Затраты на расходные материалы составили 23 075 рублей в год. Специалисты онлайн-сервиса «СберМаркет» включили в список буксировочный трос, знак аварийной остановки, домкрат, универсальную смазку WD-40, моторное масло, антифриз.

Кроме этого, в перечень затрат вошли комплект резины, щетка со скребком, зарядное устройство, омывающая жидкость, детский бустер и даже влажные салфетки. При анализе расходов учитывалась средняя частота использования каждого товара. Стоимость рассчитана по данным на автомобильные товары самых распространенных сетей супермаркетов.

Дополнительные расходы

Перечень расходов, однако, нельзя назвать исчерпывающим. Впрочем, авторы доклада признают, что их исследование охватывает лишь обязательный минимум.

«Здесь ничего не сказано о парковке, в крупных городах это уже серьезные расходы, и затраты на штрафы. По статистике каждый россиянин минимум два раза в год нарушает правила и имеет штрафов на тысячу рублей», — прокомментировал исследование шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто. По словам эксперта, не стоит забывать о шиномонтаже два раза в год (примерно 1700 рублей за одну смену резины). Шины нужно еще и где-то хранить, напомнил владелец столичного тюнинг-ателье Freak Garage Сергей Шевцов, хотя многие автовладельцы складируют их на балконе. Не учтены и затраты на хранение автомобиля (платная парковка, машино-место или гараж).

Копейка руль бережет Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Автомобиль еще и необходимо мыть: ездить с грязными номерами нельзя, а с грязным кузовом — неприятно. Мойка в Москве, стоит примерно 300, и если посещать ее раз в неделю, то к общей сумме столичным водителям придется прибавить примерно 14 500 рублей в год.

Можно ли сэкономить на топливе?

Но на чем же сэкономить рядовому автовладельцу? Вариантов достаточно много: например, на топливе, учитывая, что на него приходится около половины расходов.

Можно присмотреться к дизельному автомобилю — он экономичнее бензинового, а литр солярки чуть дешевле литра АИ-95. Экономию даст и механическая трансмиссия, которая всё еще превосходит по этому параметру многие «автоматы».

Радикальный вариант — переход на газовое топливо, хотя нужно быть готовым, что придется возить в машине громоздкое и небезопасное оборудование

Копейка руль бережет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — отметил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев. Однако требования к доработке серийных машин ужесточают, а заводских автомобилей с ГБО не так уж и много.

Вечный спор: 92-й против 95-го

Бензин АИ-92 в среднем стоит на 4,7 рубля дешевле 95-го. Таким образом, экономия может оказаться внушительной. А ведь для некоторых моторов, включая даже турбированные, 92-й вполне подходит. Поэтому при покупке машины имеет смысл обратить внимание и на рекомендованный для ее силового агрегата бензин.

« Если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то он основные параметры свои выдает на 92-м. И заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет », — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Но следует помнить, что если в рассчитанный на АИ-95 двигатель залить топливо с меньшим октановым числом, то мотор потеряет в мощности, а экономия будет мизерной. Расход может даже вырасти, и это «съест» разницу в цене, указывает Кадаков.

Страховка и кредит

Сэкономить поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. Кроме того, аккуратный водитель окажется в выигрышной позиции благодаря скидкам.

Копейка руль бережет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«При езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она и в зависимости от стажа», — напомнили в пресс-службе «СберАвто». Есть варианты сэкономить и на каско — франшизы, страхование определенного пробега. Существуют даже способы не сильно переплачивать за кредит.

Пожертвовать гарантией

Больная для автомобилистов тема — обслуживание у официальных дилеров. Это одна из основных статей расхода, при том, что у «левака» можно сделать всё то же самое, но едва ли не втрое дешевле. Прежде чем решаться на такой шаг, нужно внимательно прочесть условия гарантии. Возможно, что и отказываться особо не от чего.

« Огромное число претензий, [на предмет того], что входит в гарантию, а что — нет. Тенденция ухода автомобилистов к неофициальным дилерам только развивается, обратно не возвращается никто », — отметил Сергей Бургазлиев.

Еще одна весомая статья расходов при обслуживании автомобиля — запчасти. Оригинальные детали сильно дороже.

Копейка руль бережет Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Можно купить неоригинальную запчасть. Или заказать оригинал, но напрямую у производителя из-за рубежа. Придется подождать какое-то время, пока ее доставят, зато будет дешевле. Можно купить запчасть б/у, но с вопросом качества нужно разбираться в каждом отдельном случае», — рассказал Сергей Шевцов.

На официальном уровне