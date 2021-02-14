Неотвратимая расплата: Верховный суд пригрозил страховщикам

Верховный суд, рассмотрев в кассационном порядке дело об отказе в ремонте разбитой иномарки по ОСАГО, вынес потенциально важное для страхового рынка и автовладельцев определение. Теперь у добросовестных автовладельцев, возможно, появится шанс покрывать затраты на ремонт в полном объеме без учета износа деталей, даже если страховщик откажет в ремонте или самовольно заменит починку на денежное возмещение. В ситуации разбирались «Известия».

Отказ страховой в ремонте вынудил починить машину самостоятельно

Согласно тексту определения, 6 декабря 2018 года в BMW X5 под управлением Армана Саиляна въехала «Газель». Виновником происшествия признали водителя ГАЗ-3021, и 24 января 2019 года Саилян обратился в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о наступлении страхового случая и представил свой автомобиль на осмотр.

В феврале 2019 года страховщик направил письмо, в котором сообщил, что факт наступления страхового случая не установлен, поскольку повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам ДТП. Этот факт подтверждала проведенная страховой компанией трасологическая экспертиза.

После этого Саилян на собственные средства отремонтировал иномарку и обратился в суд с требованием взыскать с «Росгосстраха» полное страховое возмещение за ремонт — 346 тыс. рублей, а также сопутствующие неустойки и моральный вред.

Неотвратимая расплата Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Назначенная судебная экспертиза подтвердила, что часть повреждений все-таки нанесла врезавшаяся в иномарку «Газель». Стоимость восстановительного ремонта высчитали по единой методике: 346 тыс. рублей без учета износа запчастей.

В итоге суд первой инстанции обратил внимание на то, что страховщик добровольно не выдал автомобилисту направление на ремонт и на основании этого взыскал со страховой компании полную сумму без учета износа деталей — 346 тыс. рублей. Решение было поддержано и в апелляционной инстанции.

Страховщиком была подана жалоба в порядке кассации. Второй кассационный суд в своем определении поддержал доводы страховой компании: раз возмещение взыскано в денежной сумме, то стоимость запчастей должна определяться с учетом износа — такие требования указаны в п. 19 ст. 12 закона об ОСАГО. Далее, согласно законодательству, истец должен снова обращаться в суд с иском в адрес непосредственного виновника ДТП и взыскивать разницу с него. Не согласившись с определением, Саилян обратился в Верховный суд, который принял аргументы автомобилиста и вернул дело на новое рассмотрение во Второй кассационный суд.

Верховный суд: убытки за ремонт нужно возмещать в полном размере

Верховный суд обратил внимание на то, что направление на ремонт Саиляну страховой компанией выдано не было, поэтому обязанность по организации и (или) оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего не исполнена.

Неотвратимая расплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«ПАО СК „Росгосстрах“ в нарушение требований закона об ОСАГО не исполнило свое обязательство по организации восстановительного ремонта, в связи с чем должно возместить потерпевшему стоимость такого ремонта без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), — говорится в определении ВС. — Обстоятельств, в силу которых страховая компания имела право заменить без согласия потерпевшего организацию и оплату восстановительного ремонта на страховую выплату, судами не установлено. Признавая данные выводы нижестоящих судов ошибочными, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не учла закрепленное в пункте 1 статьи 393 Гражданского кодекса правило, согласно которому в обязательственных правоотношениях должник должен возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном размере».

В каких случаях износ можно взыскать со страховщика

Разницу между стоимостью новых и уже изношенных деталей можно будет требовать от страховщика сразу в двух случаях, объяснил корреспонденту «Известий» юрист и эксперт в области автострахования Сергей Беляков. Во-первых, при отказе в проведении ремонта на основании трасологической экспертизы. И во-вторых, если страховая игнорирует требование клиента провести ремонт и вопреки его просьбам принимает решение выплатить компенсацию деньгами, которая зачастую бывает сильно занижена.

«Получится ли водителю добиться компенсации полной суммы без износа, будет сильно зависеть от первичных действий самих потерпевших, — рассказал Беляков. — Например, шансы есть, когда владельцы пострадавших в ДТП автомобилей изначально настаивали на ремонте, а не денежном возмещении. Ведь бывает, что в ответ на требования провести ремонт на счет автомобилистов поступают от страховщиков некоторые суммы, которые зачастую ниже стоимости ремонта. Тогда маятник правосудия может качнуться в сторону водителей — ведь просили они одно, а получили совсем другое. А вот те, кто изначально просили, чтобы страховые компании выплатили им денежное возмещение, а не ремонтировали автомобиль, шансов будут иметь гораздо меньше».

Эксперт уверен, что определение ВС перевернет всю судебную практику по делам против страховых компаний. Тем не менее, по его оценке, пока придется подождать реакции страховщиков и судов.

Неотвратимая расплата Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

«Страховщики всегда действуют так, как выгоднее им: дешевле починить — починят, а если чинить слишком дорого, проще заплатить меньшую сумму, которая в итоге не покрывает ремонт, — говорит Беляков. — Водителей убеждают пойти по простому пути — принять эти деньги сейчас и не тратить время на разбирательства. Это работает. Но само понятие износа — полный бред, страховщики постоянно всюду пытались протащить это понятие. А теперь они в обсуждениях со мной признаются, что это решение [Верховного суда] для них крайне неприятное. Это серьезный козырь для автомобилистов».

Инструменты противодействия у страховщиков уже готовы

Тем не менее эксперт полагает, что теперь страховые компании начнут более жестко работать с водителями, чтобы избежать «лишних» выплат.

«Инструменты хорошо известны, — рассуждает Беляков. — Например, страховщики будут правдами и неправдами убеждать водителей подписывать соглашения о том, что у них нет претензий взамен на быструю денежную выплату. Для многих важно получить деньги как можно быстрее и не тратить ресурсы на разборки со страховщиками. Также предположу, что увеличится количество отказов по трасологии. С надеждой, что дело вообще получится замять — ведь теперь до суда сначала надо идти к финуполномоченным, которые заказывают свои независимые экспертизы, очень схожие с выводами страховых компаний. И только потом нужно идти в суды и уже там доказывать необходимость проведения судебной экспертизы. А это очень непросто — нужно документально мотивировать несогласие с выводами экспертизы финуполномоченного».

Страховщики: средняя сумма иска по ОСАГО может возрасти

« В настоящее время дело вернулось на рассмотрение во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Таким образом, окончательное решение по делу еще не принято, оно может быть пересмотрено или подтверждено в суде кассационной инстанции, после которой также возможно его повторное обжалование в ВС », — сообщили «Известиям» в ПАО СК «Росгосстрах».

Неотвратимая расплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Представитель страховщика пояснил, что обсуждаемое определение ВС касается случая, когда отказ в выдаче направления на ремонт был основан на результатах трасологической экспертизы, но впоследствии был признан судом необоснованным. Экстраполировать это определение на все претензии страхователей по поводу калькуляции нельзя.

«Мы не рассматриваем это дело как элемент давления на страховщиков. Данная ситуация — рабочий момент в многолетней работе ВС по упорядочению судебной практики в сфере страхования», — подытожили в «Росгосстрахе».

В свою очередь, директор юридического департамента СПАО «Ингосстрах» Татьяна Комарова считает, что средняя сумма иска по ОСАГО может возрасти. Особенно по делам, где страховщиком первоначально был направлен полный отказ в выплате (например, полный отказ по трасологии), а далее в судебном порядке данный отказ был пересмотрен и оснований в соответствии с п. 16.1. ст. 12 Закона об ОСАГО не выдавать направление на ремонт не имелось.

Тем не менее Комарова не считает, что определение ВС окажет сильное влияние на деятельность рынка ОСАГО. По ее оценкам, оно может затронуть только те компании, которые работали с нарушением п. 15.1 и 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО.

Неотвратимая расплата Фото: Depositphotos

«Мы не считаем, что это определение ВС в корне меняет судебную практику. Особое внимание будет обращено на случаи полного отказа в выплате и их обоснованность. В случае изменения решения об отказе в выплате в рамках судебного процесса, в суд будут представлены либо доказательства законной смены формы страхового возмещения (то есть будет доказана правильность выплаты с учетом износа), либо будет произведена выплата без учета износа. Также возможны случаи выдачи направления на ремонт, если ранее направленный отказ будет признан неверным. Поэтому полагаем, что указанное определение суда соответствует фактическим обстоятельствам дела».