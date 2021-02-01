Зачем платить больше: ограничат ли размер неустойки по ОСАГО

Автомобилисты рискуют остаться без неустоек, которые страховые компании обязаны компенсировать при задержке выплат по ОСАГО. Верховный суд, рассмотрев в кассационном порядке дело по жалобе о просрочке такой выплаты, поддержал страховщиков. В ситуации разбирались «Известия».

Долгое закрытие

История, финалом которой стало судебное разбирательство, началась около четырех лет назад в Адыгее. Житель республики попал в ДТП — виновником признали врезавшегося в него водителя. Потерпевший застраховал свою ответственность в «Росгосстрахе» и обратился в компанию за выплатой. Из-за проблем, связанных с низкой оценкой стоимости ремонта, автовладельцу пришлось обращаться в суд.

Из опубликованных материалов дела следует, что Тахтамукайский районный суд Адыгеи встал на сторону автомобилиста и взыскал со страховой компании в пользу водителя стоимость ремонта автомобиля в размере 275 тыс. рублей, неустойку за каждый день неисполнения своих обязанностей — еще 275 тыс. рублей, а также штраф — 137,65 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 3 тыс. рублей, судебные издержки, почтовые расходы и траты на проведение экспертизы.

Зачем платить больше Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По закону за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи направления на ремонт страховщик уплачивает потерпевшему неустойку в размере 1% от установленной страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. В случае удовлетворения требований судом — еще 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Через некоторое время потерпевший обратился в суд еще раз — страховая компания закрыла свои обязательства значительно позже, и после очередного заседания к начисленным 275 тыс. рублей суд добавил еще 150 тыс. рублей. Так, сумма одного только покрытия за слишком позднее исполнение обязательств по возмещению стоимости ремонта в рамках полиса ОСАГО выросла до 425 тыс. рублей.

Определяя размер неустойки, суд указал, что дополнительная сумма в 150 тыс. рублей является «справедливой и соразмерной последствиям нарушения обязательства, не приведет к необоснованному освобождению ответчика от гражданской ответственности».

Неустойка имеет границы

«Росгосстрах» попытался оспорить такое решение — сначала подав апелляцию в Верховный суд Адыгеи, а позже — в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. В обоих случаях судебные постановления были также оставлены без изменений. В ноябре 2020 года кассационная жалоба дошла до Верховного суда России. Страховщики настаивали: согласно п. 6 ст. 16.1 закона об ОСАГО, общий размер неустойки, подлежащей выплате физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы.

«В силу п. «б» ст. 7 закона об ОСАГО страховая сумма в части возмещения вреда имуществу не может превышать 400 тыс. рублей», — говорилось в тексте жалобы. А с учетом всех выплат получалось, что со страховщика взыскали неустойку в размере 425 тыс. рублей, что превышает установленный законом лимит.

Зачем платить больше Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Верховном суде позицию страховой компании поддержали, напомнив, что лимит по неустойке ограничен 400 тыс. рублей. Кроме того, суд обратил внимание на то, что в силу п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса, если подлежащая уплате неустойка «явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства», сумма эта может быть уменьшена.

«Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Указанной нормой, по существу, предусмотрена обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения», — говорится в определении Верховного суда.

В ВС объяснили: в предыдущих решениях судьи не дали оценки соразмерности начисленной неустойки в общей сумме 425 300 рублей действительному ущербу, причиненному истцу, — а это 275 300 рублей. То есть ущерб автомобилиста из-за отказа страховой платить за ремонт оказался гораздо ниже по сравнению с суммой, начисленной за каждый день нежелания страховой добровольно покрывать ущерб.

«Судами также не дано оценки доводам ПАО СК «Росгосстрах» о получении истцом необоснованной выгоды в случае взыскания неустойки, значительно превышающей страховое возмещение, что противоречит п. 2 ст. 333 Гражданского кодекса», — резюмировали в ВС и отправили дело на новое рассмотрение.

Решение ВС может привести к занижению размера неустоек

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Беседин уверен: в определении Верховного суда справедливо указано на ошибку судов. По его оценке, именно она и послужила основанием для отмены судебных актов.

«Решение отменили лишь потому, что суд взыскал неустойку свыше 400 тыс. рублей, что недопустимо в силу п. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ», — объяснил Беседин. При этом у эксперта возникли сомнения, не станет ли такой прецедент поводом для местных судов еще ниже срезать размеры неустоек за неисполнение обязанностей.

Зачем платить больше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«ВС дополнительно указал, что для вынесения справедливого решения необходимо соблюдать баланс интересов сторон, — говорит Беседин. — Если сумма взысканной неустойки окажется явно несоразмерна причиненному ущербу и будет значительно превышать страховое возмещение, получается, что потерпевший попросту неосновательно обогатился. Здесь ВС ссылается на п. 2 ст. 333 ГК о получении необоснованной выгоды — это спорный вывод. Ведь суды и ранее срезали неустойку по ст. 333 ГК. Не исключаю, что такое решение побудит нижестоящие инстанции как можно чаще занижать размер неустоек. Однако считаю, что при данных обстоятельствах должна учитываться и добросовестность страховщика».

Определяют на глаз

Суды действуют субъективно при определении размеров неустоек, которые ответчики, в том числе и страховые компании, должны выплачивать в случае неисполнения обязанностей. Т ак считает юрист и эксперт в области страхования Илья Афанасьев. По его словам, предложенная законодательством формула расчета соблюдается крайне редко — чаще суды занижают размер выплат, а делают это на глаз.

Зачем платить больше Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Да, размер неустойки по ОСАГО не может быть выше, чем сам размер компенсации. Но когда суды определяют, какой же именно должна быть выплата, какой платеж соразмерен, свое решение они никак не мотивируют, — говорит эксперт. — В решениях должно быть объяснение, почему судья решил, что полученная с помощью формулы сумма слишком высокая, и мотивировка — а почему назначенная судом соразмерна. Обычно же в текстах решений всё под копирку — сумма несоразмерна и следует ссылка на ст. 333 ГК об уменьшении неустойки».

Закон больше защищает страховщиков

Ограничение в 400 тыс. рублей нужно, чтобы суммы не доходили «совсем до беспредельных размеров», считает заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.

«400 тыс. — это уже приличная сумма, — сказал Холодов. — Хотя суды обычно и так занижают слишком высокие неустойки. При назначении таких выплат суды исходят из принципа соизмеримости. Ведь существует и потребительский экстремизм. Так, человек мог направить претензию, а в суд обратиться в последний момент, чтобы сумма была повыше. Чтобы соблюсти баланс, эту норму и ввели».

Зачем платить больше Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

По словам Холодова, кроме высокой неустойки истец может использовать другие инструменты для взыскания средств. Например, начисление процентов за использование чужих средств.

«Их можно взыскать по ставке рефинансирования Центробанка, — предложил Холодов. — Никто не отменял и моральный вред — эту сумму можно значительно увеличить, если ответчик не исполняет свои обязательства».